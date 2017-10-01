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1 октября 2017, 1:56 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Бобровский и Панарин помогли «Коламбусу» победить «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ

Клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ.

Клуб <span class=error>Коламбус</span> <span class=error>Блю</span> <span class=error>Джекетс</span> одержал победу над Питтсбург <span class=error>Пингвинз</span> в предсезонном матче <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу «Коламбуса». В составе победителей шайбы забросили Мэтт Калверт (17-я минута), Оливер Бьоркстранд (18) и российский форвард Артемий Панарин (51).

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам и был признан первой звездой матча. Второй звездой игры стал Бьоркстранд, третьей — Панарин.

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