Бобровский и Панарин помогли «Коламбусу» победить «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ
Клуб «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в предсезонном матче НХЛ.
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Встреча, прошедшая в субботу в Питтсбурге, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу «Коламбуса». В составе победителей шайбы забросили Мэтт Калверт (17-я минута), Оливер Бьоркстранд (18) и российский форвард Артемий Панарин (51).
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам и был признан первой звездой матча. Второй звездой игры стал Бьоркстранд, третьей — Панарин.
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