«205 лямов за пять лет». Почему Овечкин и Малкин получают мало на фоне звезд НБА
В рубрике «Три гвоздя НХЛ» обозреватель «Советского спорта» показывает самое интересное видео и обсуждает разные новости.
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К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1. Гол Дадонова
Кого мы сегодня отметим из россиян? Очень хороший матч за «Монреаль» провел Никита Щербак. Хотелось бы увидеть его в основе и в сезоне НХЛ. Все, что ему нужно — это доверие со стороны тренера.
В матче против «Канадиенс» единственный гол у «Флориды» забил Евгений Дадонов, причем занес шайбу в ворота как в американском футболе, сделав тачдаун.
После видеопросмотра и тщательного изучения момента эту шайбу засчитали.
Вообще есть мнение, что первая тройка «Флориды» — Джонатан Юбердо — Александр Барков — Евгений Дадонов войдет в топ-5 звеньев НХЛ в будущем сезоне. Мы можем долго обсуждать, что ждет Артемия Панарина в «Коламбусе» без Патрика Кейна или смотреть, когда Вадим Шипачев в «Вегасе» преодолеет отметку в 50% выигранных вбрасываний. Но вот в Дадонове я
2. Сага о Ягре
Тут в чешском клубе «Кладно» ждали, что за них сыграет 45-летний звездный форвард и по совместительству хозяин этого клуба Яромир Ягр.
Но сам Ярдо сказал, что на лед в субботу не выйдет, потому что это не понравится его потенциальному работодателю в НХЛ.
«Я должен уважать это мнение. Хотя понимаю, что болельщикам в Чехии это не совсем приятно, потому что они имели шанс увидеть меня в деле», — сказал Ягр.
Очень умный человек. Через четыре дня стартует регулярный чемпионат НХЛ. Эти выходные — ключевые, когда можно подписать новый контракт. Вот «Сент-Луис» уже потерял форварда Робби Фаббри
Никто в НХЛ не будет ставить в состав игрока, которого готовят к трейду. Есть риск случайной травмы — и сделка сорвется. Вот поэтому сейчас не будет играть и Яромир.
3. Контракты хоккеистов
Тут 28-летний разыгрывающий Расселл Уэстбрук продлил контракт с «Оклахомой» на пять лет, за которые получит $205 млн. То есть $41 млн в год. Причем Уэстбрук подписал эту сделку в день рождения своего бывшего партнера по «Тандер» — Кевина Дюранта, который ушел в «Голден Стэйт» еще в прошлом году.
Но я не думаю, что Дюрант сильно расстроился.
Это все сейчас было об НБА, если кто не понял. И у нас есть повод сравнить, сколько получают хоккеисты в НХЛ. Считать будем не зарплату в этом сезоне — Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз получат по $13,8 млн. А среднюю зарплату за весь контракт, как и считают с Уэстбруком.
Первая десятка в НХЛ выглядит так:
Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз (по $10,5 млн), Анже Копитар ($10 млн), Александр Овечкин ($9,538 млн), Евгений Малкин, Джейми Бенн (по $9,5 млн),
Но вы согласитесь, что не все игроки из этого списка топ-10 зарплат входят в топ-10 лучших игроков лиги. Вот как выглядит десятка с точки зрения «Советского спорта» (такой рейтинг у нас на днях был), если их при этом выстроить по деньгам:
Патрик Кейн ($10,5 млн), Евгений Малкин ($9,5 млн), Сидни Кросби ($8,7 млн), Брент Бернс ($8 млн), Сергей Бобровский ($7,425 млн), Брэд Маршан ($6,125 млн), Никита Кучеров ($4,767 млн), Коннор Макдэвид, Патрик Лайне и Остон Мэттьюз (по $0,925 млн — они еще на контрактах новичков).
Согласитесь, есть разница. Теперь НХЛ — дело молодых. И вот эти трое, с самыми маленькими деньгами — сейчас лучшие в лиге.
И второй вывод — хоккеисты на фоне НБА, не говоря уже об американском футболе и бейсболе получают маленькие деньги. Да, они — крутые миллионеры. Но все познается в сравнении.
СТАТИСТИКА
Контрольные матчи
Монреаль — Флорида — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
Форвард «пантер» Евгений Дадонов (1+0; 18.57) сравнял счет. За «канадцев» играл Никита Щербак (0+0; 14.24). «Монреаль» после шести поражений одержал первую победу в предсезонке.
Баффало — Айлендерс — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).
Третий гол «островитян» забил Николай Кулемин (1+0; 12.41). В обороне «клинков» выступал Виктор Антипин (0+0; 20.22).
Детройт — Торонто — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).
За гостей играл защитник Никита Зайцев (0+0; 22.09).
Каролина — Вашингтон — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).
Овечкин и Кузнецов не играли, но в обороне «Кэпиталз» вышел Дмитрий Орлов (0+0; 23.09).
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