Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31176486/
30 сентября 2017, 10:28 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Баффало»

МОСКВА, 30 сен — Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграли «Баффало Сейбрз» в предсезонном матче НХЛ.

Хоккеисты Нью-Йорк Айлендерс в гостях обыграли Баффало Сейбрз в предсезонном матче НХЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в пятницу в Баффало, завершилась победой «Айлендерс» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Заброшенной шайбой в составе гостей отметился российский нападающий Николай Кулемин (59-я минута), еще по голу забили Андерс Ли (18) и Джордан Эберле (30). Автором единственной шайбы у «Баффало» стал Сэм Райнхарт (23).

В другом матче дня «Детройт Ред Уингз» на своем льду уступил «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).

Нью-Йорк Айлендерс
Новости Матчи Состав Статистика
Баффало Сэйбрз
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Еще 5 новостей  Все новости
28 сентября

Осторожно, горячо! Бывшая супруга экс-вратаря «Манчестер Юнайтед». Фото

Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Cпортсменки, обнажившиеся для Playboy. Фото