Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Баффало»
МОСКВА, 30 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях обыграли «Баффало Сейбрз» в предсезонном матче НХЛ.
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Встреча, прошедшая в пятницу в Баффало, завершилась победой «Айлендерс» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Заброшенной шайбой в составе гостей отметился российский нападающий Николай Кулемин (59-я минута), еще по голу забили Андерс Ли (18) и Джордан Эберле (30). Автором единственной шайбы у «Баффало» стал Сэм Райнхарт (23).
В другом матче дня «Детройт Ред Уингз» на своем льду уступил «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).
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