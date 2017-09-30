Шайба Кулемина помогла «Айлендерс» обыграть «Баффало»

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Встреча, прошедшая в пятницу в Баффало, завершилась победой «Айлендерс» со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). Заброшенной шайбой в составе гостей отметился российский нападающий Николай Кулемин (59-я минута), еще по голу забили Андерс Ли (18) и Джордан Эберле (30). Автором единственной шайбы у «Баффало» стал Сэм Райнхарт (23).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Isles?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Isles</a> WIN 3-1!<br><br>5-0-2 in preseason play! <a href="https://twitter.com/hashtag/LGI?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LGI</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/YesYesYes?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#YesYesYes</a> <a href="https://t.co/GRQNDMtEcq">pic.twitter.com/GRQNDMtEcq</a></p>— New York Islanders (@NYIslanders) <a href="https://twitter.com/NYIslanders/status/913938600370335745?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В другом матче дня «Детройт Ред Уингз» на своем льду уступил «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2).