«Ванкувер» отправил российского форварда Голдобина в АХЛ

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В это межсезонье 21-летний россиянин принял участие в ряде контрольных матчей «Ванкувера», отметившись шайбой (в игре с «Калгари») и результативной передачей (в игре с «Лос- Анджелесом»).

Голдобин перешел в «Ванквувер» из «Сан-Хосе» весной 2017 года. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ нападающий провел 14 матчей, в которых набрал 3 очка (3+0). Всего за два сезона в НХЛ на счету россиянина 5 очков (4+1) в 23 матчах.

Российский форвард был выбран «Сан-Хосе» на драфте 2014 года в первом раунде под общим 27-м номером. В составе сборной России он становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2015 года.