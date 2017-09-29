«Сошникову даже не разрешили навестить семью в России»

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Он беспокоится о своем здоровье, о своем будущем. Этим летом у Никиты Сошникова было много времени подумать обо всем, оценить все, даже не самые приятные перспективы.

— Я думал об этом каждый день, понимаете? Ждал того дня, когда, наконец, смогу почувствовать себя хорошо. Каждое утро просыпался с надеждой вновь почувствовать себя нормально, — говорит Сошников.

И новое разочарование день за днем.

Если 23-летний нападающий «Торонто» начинал тренироваться, то, как только его сердцебиение учащалось, он чувствовал себя «будто в тумане». На лед российский вингер вернулся в июне, но что-то пошло не так. Тогда он взял пару дней отдыха, чтобы «перезагрузить систему», после чего вновь вернулся к занятиям.

И постепенно это превратилось в какой-то бесконечный цикл.

— Пытался снова, снова и снова, — подтверждает Никита.

Последний раз Сошников сыграл в официальном матче за «Мэйпл Ливз» 20 марта. В той игре он дважды попал под силовые приемы капитана «Бостона» Здено Хары, которые, как казалось в тот момент, не несут особой опасности. Но не стоит недооценивать разницу в габаритах между Сошниковым и словацким великаном. Также не нужно забывать, что оба раза Никита ударился головой о заградительное стекло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fi" dir="ltr">Chara on Soshnikov <a href="https://t.co/oLCVlEop8B">pic.twitter.com/oLCVlEop8B</a></p>— Chris Cordella (@Chris_Cordella) <a href="https://twitter.com/Chris_Cordella/status/843995701470269442?ref_src=twsrc%5Etfw">21 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он смог доиграть ту встречу, даже выходил на последних минутах, когда «Кленовые листья» защищали минимальное преимущество. Но после игры с «Брюинз» Сошников о чем-то беседовал с тренерским штабом.

Речь шла о сотрясении. Первом официально задокументированном в его карьере.

Изначально команда назвала это «травмой верхней части тела» — не самый страшный диагноз, учитывая то, что раньше Сошникова беспокоили проблемы с плечом. Его отсутствие запустило цепочку событий, в результате которых в основу команды пробился Каспери Капанен и сыграл важную роль в попадании «Торонто» в плей-офф.

Официально о состоянии Сошникова почти ничего не сообщали. Так что было весьма неожиданно и крайне неприятно узнать о том, как тяжело проходил процесс его восстановления. А ведь все начиналось с простого вопроса: «Как прошло лето?».

Сошников рассказал, что его мучили головокружения, сонливость, тошнота и резкие перемены настроения.

— Я старался тренироваться каждый день этим летом. Но меня постоянно не отпускали эти симптомы. И так уже на протяжении шести месяцев. Это действительно затянулось, — сокрушается Никита.

Никита СОШНИКОВ. AFP 2017

Его состояние оказалось настолько плохим, что он даже не получил разрешения слетать на родину и навестить семью в России. Вместо этого он был вынужден остаться в Торонто под наблюдением медицинского штаба.

Он уже полтора года не был в родном Нижнем Тагиле. Он соскучился по любимым горам и привычной еде. Не проходит и дня, чтобы он не поговорил по телефону с родителями.

— Они очень беспокоятся обо мне. Как и я сам, — признается Никита. — Они поддерживают меня. Не знаю, чтобы я без них делал.

Его подруга — Анастасия — уроженка Украины, которую он встретил в Торонто, также не позволяет ему унывать. Именно она ответственна за то, какой прогресс Сошников совершил в изучении английского. Теперь он спокойно перескакивает с одного языка на другой.

После тяжелого лета «туман» начала рассеиваться.

Сошников начал возвращаться в нормальное состояние. Он почувствовал себя лучше где-то за две недели до открытия тренировочного лагеря. И даже получил разрешение на тренировки без ограничений. И если по ходу предсезонной подготовки вы отметили некоторую осторожность в его действиях, то глаза вас не обманывают. Это часть процесса восстановления.

— Понимаю, что будет непросто. И, честно говоря, немного нервничаю, — не скрывает Никита.

Именно поэтому все с большим волнением следили за его состоянием после того, как он попал под силовой прием по ходу игры в Оттаве. Но сейчас волнение улеглось. Сошников продолжает выходить на лед и принимать участие в контрольных матчах.

Никита СОШНИКОВ. AFP 2017

Незадрафтованный и не выделяющийся своими габаритами Сошников пробился в НХЛ благодаря своим упорству и трудолюбию.

Когда он приехал в Северную Америку два года назад, то самым сложным для него было научиться взять паузу. Он быстро заявил о себе, как о хорошем игроке сдерживающего звена, и провел за «Ливз» 56 матчей в четвертом звене в прошлом сезоне.

Пока неясно, какое влияние это сотрясение окажет на его карьеру в дальнейшем. Именно поэтому нападающий старается изучить данную проблему как можно подробнее и найти оптимальный способ восстановления.

— Я общался со многими, — рассказывает Никита. — Из нашей команды, из других команд, из России — отовсюду. У сотрясений есть особенность: все переживают это по-разному. Проводится множество исследований, но даже врачи не знают точного ответа, согласны?

Если говорить о краткосрочной перспективе, то это сотрясение сильно ударило по шансам Сошникова пробиться в основу «Торонто» этой осенью. Его имя почти не упоминается в числе претендентов на роль основного нападающего.

Нападающему не нужно проходить драфт отказов, чтобы быть отправленным в Американскую хоккейную лигу — для подобного статуса ему не хватило трех матчей. Учитывая количество нападающих в системе «Мэйпл Ливз», очень велика вероятность, что россиянин начнет сезон в «Торонто Марлис».

Несмотря на это, общий настрой — положительный.

— Главное, что я вновь чувствую себя собой. И сейчас для меня это самое важное.