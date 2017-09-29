Овечкин: Прошлогоднее поражение было самым тяжёлым в моей карьере
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону и восстановлении после прошлогодней неудачи в
плей-офф.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Конечно, пережить очередную неудачу в
Новый контракт для Евгения Кузнецова — это очень хорошо для команды, для клуба. Считаю, что Женя заслужил эти деньги, он становится лучше с каждым годом. Он вырос, стал более уверен в себе и приносит огромную пользу «Вашингтону». Не знаю, может быть,
Напомним, что в плей-офф-2017 «Вашингтон» проиграл в седьмом матче серии второго раунда с «Питтсбург Пингвинз».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter