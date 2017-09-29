Радулов, «Вегас» и возрождённая «Тампа». 10 причин следить за сезоном НХЛ

Макдэвид готов покорять вершины

Канадский супермен полностью готов к тому, чтобы стать новой хоккейной иконой Северной Америки: от нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида ждут волшебства, гениальности и сумасшедшей статистики. Им восхищаются репортёры, его хвалит сам Уэйн Гретцки, он лидирует во всех возможных рейтингах и смотрит на нас со всех обложек и плакатов. Главный талант своего поколения уже продемонстрировал свою мощь в прошлом сезоне, когда набрал 100 очков, но именно с Макдэвидом связывают возрождение «Эдмонтона» и начало новой эпохи в НХЛ. Сможет ли 20-летний парень выдержать такое давление, оправдаются ли огромные ожидания и восхваляющие прогнозы — эти вопросы будут главными для большинства болельщиков.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">McDavid's 2nd goal was something to behold. <a href="https://t.co/xdNqfinKvl">pic.twitter.com/xdNqfinKvl</a></p>— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) <a href="https://twitter.com/EdmontonOilers/status/913253705297702915?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Тампа» снова в форме

Злой рок, который преследовал симпатичную команду Джона Купера год назад, должен остаться в прошлом. «Молнии», считавшиеся одним из фаворитов минувшего сезона, тяжело пострадали от большого количества травм и не смогли пробиться в плей-офф. На этот раз всё должно быть по-другому: выздоровевший лидер команды Стивен Стэмкос соскучился по хоккею и готов забивать, воспрянул духом и Никита Кучеров, обрадовавшийся возвращению в строй лучшего партнёра. Андрей Василевский готов выдержать груз первого номера и реализовать свой талант, а Михаил Сергачёв полон решимости доказать, что обмен на Джонатана Друена был полностью оправдан. Словом, игра «Тампы» вновь должна радовать глаз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">PPG ? <a href="https://twitter.com/hashtag/TBLvsFLA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TBLvsFLA</a> <a href="https://t.co/RVSd8kw3BF">pic.twitter.com/RVSd8kw3BF</a></p>— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) <a href="https://twitter.com/TBLightning/status/913539106168360960?ref_src=twsrc%5Etfw">28 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Изменённые правила

В предстоящем регулярном чемпионате в НХЛ будут действовать несколько мелких изменений, которые впоследствии могут так же стремительно распространиться по всему миру, как это сделали овертаймы «три на три». В частности, обороняющаяся команда теперь не может взять тайм-аут после проброса: раньше тренеры нередко этим пользовались, чтобы дать передышку своим игрокам, не имеющим права смениться.

Ужесточились правила при игре на вбрасывании, где теперь более строго относятся к ударам по клюшке соперника, соблюдении правила L-образной разметки и движении коньками перед вбросом шайбы. «Это очень замедляет игру. Это какая-то насмешка», — заявил капитан «Детройта» Хенрик Зеттерберг после нескольких предсезонных игр. «Это действительно какая-то шутка. Именно так и разрушают игру в хоккей. Надо что-то с этим делать, потому что в сезоне так судить нельзя. Они хотят, чтобы я был статуей на вбрасывании. Двигаться вообще запрещено», — откровенно добавил форвард «Бостона» Брэд Маршан.

Пока игроки не приспособились к новым требованиям, а трактовка правил арбитрами не обрела унифицированный вид, зрители могут стать свидетелями очень любопытных моментов, которые повлияют на исход матчей: за повторное нарушение на одном и том же вбрасывании команда будет наказана малым штрафом. Кроме того, строже стала трактовка такого нарушения, как удар соперника клюшкой: лига хочет снизить количество ударов по рукам, которые приводят к травмам (в прошлом сезоне арбитры выписывали в среднем 3,7 таких удаления за игру).

Ещё одна попытка «Вашингтона»

«Столичные» пережили значительные перемены в составе и в новый сезон входят со значительно меньшей глубиной, но прежними надеждами. Ради контрактов с лидерами «Вашингтону» пришлось отдать нескольких весьма крепких игроков, и теперь весь результат «Кэпиталз» вновь будет зависеть от главных действующих лиц — Овечкина, Кузнецова, Бекстрёма и Оши. Будут ли «столичные» снова пытаться экономить силы в «регулярке», сумеют ли избежать спада, как выстроят стратегию прохождения сезонной дистанции — ответы на эти вопросы будут большой интригой на протяжении всего чемпионата.

«Питтсбург»: усталость от побед не наступила?

Игра команды, которая два года подряд стала обладателем кубка Стэнли, — это ещё одна веская причина, чтобы обратить свой взор на матчи НХЛ. В эпоху потолка зарплат крайне трудно построить коллектив, который бы удерживался на вершине длительное время, но «Питтсбург» готов опровергнуть все подобные представления. За летний период «пингвины» потеряли несколько важных хоккеистов, но общий уровень прочности и удачная подпитка кадрами из клубной системы приучила болельщиков к тому, что Малкин, Кросби и компания остаются лидерами, несмотря ни на что.

Первый сезон «Вегаса»

Никогда ещё в Национальной хоккейной лиге не было так много команд: впервые в регулярном чемпионате выступит 31 клуб. «Вегас Голден Найтс» возник благодаря энтузиазму и огромному желанию своего владельца Уильяма Фоли и очень быстро вырос из нематериального проекта в полноценный живой хоккейный организм. Состав, который собрался под знамёнами «золотых рыцарей», по всем предварительным прикидкам пока не готов решать серьёзные задачи. Хоккейных традиций в регионе штата Невада тоже нет, но тем любопытнее будет следить за тем, как набирает силы новый клуб, к которому было приковано столько внимания в начале лета. Для россиян «Вегас» будет интересен, благодаря Вадиму Шипачёву: если переход в НХЛ бывшей звезды нашего чемпионата окажется успешным, этот пример может стать заразительным.

«Даллас» и Радулов: амбициозные планы

«Звёзды» проделали отменную работу в межсезонье, значительно усилив свой состав и превратившись из скучного середняка в одного из фаворитов Западной конференции. Лидеры «Старз» Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Александр Радулов наверняка будут на виду в статистических чартах, а наличие неплохой обороны и надёжного вратаря Бена Бишопа делает амбиции «Далласа» вполне оправданными. Ещё один нюанс — это приглашение техасцами ветерана тренерского цеха Кена Хичкока, для которого нынешний сезон может стать лебединой песней и повторением успеха 1999 года. Без сомнений, «Даллас» будет в центре внимания вне зависимости от турнирной ситуации.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?? Youth meets ?? Experience. Alexander Radulov giving some words of wisdom to Denis Gurianov. <a href="https://t.co/FHK7YzfmZQ">pic.twitter.com/FHK7YzfmZQ</a></p>— Dallas Stars (@DallasStars) <a href="https://twitter.com/DallasStars/status/908015290558160899?ref_src=twsrc%5Etfw">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Торонто» и Мэттьюс: новый шаг вперёд

Самый популярный клуб НХЛ продолжает возвращаться на болельщицкие радары после долгих лет неудач. Молодой и задорный коллектив под руководством знаменитого Майка Бэбкока успел навести шороху в прошлом году, когда Остон Мэттьюс, Уильям Нюландер и Митч Марнер радовали фанатов своей зрелищной игрой. Для окрепшего «Торонто» настало время совершить ещё один шаг наверх, постепенно превращаясь из неопытного коллектива в команду с нужным балансом эмоций и умений. Пока «кленовые листья» не относятся к числу фаворитов, но следить за этой командой будет очень интересно.

На контрасте с Олимпиадой

На протяжении двух недель в феврале 2018 года хоккейных болельщиков ждёт очень непростой выбор — продолжать ли следить за НХЛ, где выступают главные российские звёзды, или полностью переключиться на олимпийские баталии в Пхёнчхане. За океаном не будет перерыва в регулярном чемпионате, а это значит, что зрители смогут подряд посмотреть матчи двух турниров и составить своё собственное мнение о том, где же игра более интересная и увлекательная. Кроме того, не исключено появление на Играх кого-то из звёзд, не сумевших подписать контракт за океаном — в первую очередь, это касается Яромира Ягра.

Тарасенко в погоне за «Морисом Ришаром»

Российский снайпер из «Сент-Луис Блюз» уже не первый год находится в числе главных претендентов на приз главному голеадору сезона, но трофей имени «Ракеты» Ришара ему пока не покорился. В прошлом сезоне Тарасенко был пятым по заброшенным шайбам, отстав от лидера Сидни Кросби на 5 голов, в сезоне-2015/16 — четвёртым (10 голов отставания от Овечкина), а годом ранее — восьмым (16 голов). С приходом в «Сент-Луис» нового центрального нападающего Брэйдена Шенна Тарасенко может получить более качественную поддержку, которая поможет Владимиру стать первым.