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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31168607/
29 сентября 2017, 13:35 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Алексей Липанов стал второй звездой матча OHL — на его счету 3 очка

В матче регулярного чемпионата OHL команда «Бэрри Кольтс» на своём льду праздновала победу над «Су Сент Мари Грейхаундз».

Матч завершился со счётом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий команды хозяев Алексей Липанов отметился голом и двумя передачами в этом матче. Показатель полезности составил «+1». Он был признан второй звездой встречи. На счету его одноклубника Андрея Свечникова 1 (0+1) очко при показателе полезности также «+1». Наконец, вратарь «Кольтс» Леонид Лазарев отразил 30 бросков из 33.
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