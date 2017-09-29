Мэр Калгари: Беттмэн намекнул, что потеря команды НХЛ разрушила бы мою карьеру
Мэр Калгари Нахид Ненши рассказал о своём разговоре с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном на тему строительства новой арены «Калгари Флэймз».
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Видимо, что-то случилось...
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«Калгари» продолжит выступать на арене Scotiabank Saddledome, построенной 34 года назад. Переговоры о строительстве новой арены с городскими властями пока ни к чему не привели.
«Он не выдвигал
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