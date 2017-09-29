Мэр Калгари: Беттмэн намекнул, что потеря команды НХЛ разрушила бы мою карьеру

«Калгари» продолжит выступать на арене Scotiabank Saddledome, построенной 34 года назад. Переговоры о строительстве новой арены с городскими властями пока ни к чему не привели.



«Он не выдвигал каких-то угроз. Но он сказал: “Если вы провалите это дело, то “Флэймз” переедут, и это разрушит ваш город”. Я ответил ему следующее: “Это был бы ужасный исход, но город бы от этого не разрушился”. Он намекнул, что потеря команды НХЛ разрушила бы мою политическую карьеру. Я сказал, что у нас много работы, и мы в любом случае должны думать о том, чтобы любая сделка была справедливой с точки зрения налогоплательщиков», — сказал Ненши.