Гол Якупова помог «Колорадо» обыграть «Вегас» в предсезонном матче НХЛ
ТАСС, 29 сентября. «Колорадо» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2 в выездном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Счет в матче открыл российский форвард «Колорадо» Наиль Якупов (17-я минута). Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Свен Андригетто (20), Микко Рантанен (47), Тайсон Йост (57). У проигравших отличились Колин Миллер (27), которому ассистировал россиянин Вадим Шипачев, и Ши Теодор (52). Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 18 минут 38 секунд и отметился двумя силовыми приемами и двумя заблокированными бросками, а голкипер Семен Варламов отразил 34 броска из 36 нанесенных по воротам.
Следующий предсезонный матч «Колорадо» проведет 6 октября против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вегас» 1 октября встретится с «Сан-Хосе».
В других предсезонных матчах «Ванкувер» обыграл «Калгари» со счетом 3:1, а «Лос-Анджелес» победил «Аризону» со счетом 4:1.
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