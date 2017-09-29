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29 сентября 2017, 9:34 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол Якупова помог «Колорадо» обыграть «Вегас» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 29 сентября. «Колорадо» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2 в выездном предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет в матче открыл российский форвард «Колорадо» Наиль Якупов (17-я минута). Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Свен Андригетто (20), Микко Рантанен (47), Тайсон Йост (57). У проигравших отличились Колин Миллер (27), которому ассистировал россиянин Вадим Шипачев, и Ши Теодор (52). Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 18 минут 38 секунд и отметился двумя силовыми приемами и двумя заблокированными бросками, а голкипер Семен Варламов отразил 34 броска из 36 нанесенных по воротам.

Следующий предсезонный матч «Колорадо» проведет 6 октября против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вегас» 1 октября встретится с «Сан-Хосе».

В других предсезонных матчах «Ванкувер» обыграл «Калгари» со счетом 3:1, а «Лос-Анджелес» победил «Аризону» со счетом 4:1.

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Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов сыграл в предсезонном матче с «Миннесотой»

Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов сыграл в предсезонном матче с «Миннесотой»

ТАСС, 25 сентября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов провел первый полноценный матч спустя восемь месяцев после травмы и операции.
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