Гол Якупова помог «Колорадо» обыграть «Вегас» в предсезонном матче НХЛ

Счет в матче открыл российский форвард «Колорадо» Наиль Якупов (17-я минута). Также в составе победителей заброшенными шайбами отметились Свен Андригетто (20), Микко Рантанен (47), Тайсон Йост (57). У проигравших отличились Колин Миллер (27), которому ассистировал россиянин Вадим Шипачев, и Ши Теодор (52). Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провел на площадке 18 минут 38 секунд и отметился двумя силовыми приемами и двумя заблокированными бросками, а голкипер Семен Варламов отразил 34 броска из 36 нанесенных по воротам.

Следующий предсезонный матч «Колорадо» проведет 6 октября против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Вегас» 1 октября встретится с «Сан-Хосе».

В других предсезонных матчах «Ванкувер» обыграл «Калгари» со счетом 3:1, а «Лос-Анджелес» победил «Аризону» со счетом 4:1.