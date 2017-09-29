Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от проигрыша «Миннесоте» в предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. «Сент-Луис» уступил «Миннесоте» со счетом 2:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе проигравших шайбу забросил российский нападающий Владимир Тарасенко.
В другом предсезонном матче «Коламбус» в серии буллитов обыграл «Нэшвилл» — 4:3. У победителей передача и реализованный буллит в активе форварда Артемия Панарина. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24 по своим воротам. В составе «Нэшвилла» результативные передачи на счету защитника Алексея Емелина и нападающего Владислава Каменева.
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