Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой»

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В составе проигравших шайба на счету российского нападающего Владислава Наместникова. Его одноклубники форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, защитник Михаил Сергачев — одной.

В еще одном предсезонном матче «Филадельфия» выиграла со счетом 5:1 у «Бостона». В составе победителей голевой пас на счету защитника Ивана Проворова.

Также победу одержал «Чикаго», обыгравший «Детройт» — 4:2.