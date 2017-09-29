Шайба Наместникова не спасла «Тампу» от поражения в предсезонном матче НХЛ с «Флоридой»
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. «Флорида» обыграла «Тампу» со счетом 5:2 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе проигравших шайба на счету российского нападающего Владислава Наместникова. Его одноклубники форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами, защитник Михаил Сергачев — одной.
В еще одном предсезонном матче «Филадельфия» выиграла со счетом 5:1 у «Бостона». В составе победителей голевой пас на счету защитника Ивана Проворова.
Также победу одержал «Чикаго», обыгравший «Детройт» — 4:2.
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