Почему в Канаде 60 русских юниоров, а в КХЛ им нет места?
Очередной выпуск авторской рубрики корреспондента «СЭ».
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РУССКАЯ ТРОЙКА
1. Впервые в истории Молодежной лиги Онтарио, да и всей Канадской лиги, одна из команд обзавелась настоящей русской тройкой. Да еще и плюсом к ним идет русский вратарь. Странно, что Дон Черри до сих пор не высказался на эту тему. Но наверняка еще успеет. Дело ведь в том, что командам разрешено иметь не более двух игроков из Европы. Европейские вратари и вовсе под запретом, чтобы не занимать места канадцев. Владислав Третьяк одобряет.
2. Но это ограничение можно обойти, если выходить на драфт OHL из местных Junior A или Junior B хоккейных лиг, получив попутно статус игрока из Канады, что дает такие же права, как у местных. Как это сделали претендующий на первый раунд драфта-2018 нападающий Кирилл Нижников и голкипер Леонид Лазарев, в результате чего мы и можем наблюдать нечто доселе невиданное.
3. В прошлом сезоне «Бэрри» был беспросветным аутсайдером. Но с приходом форвардов Андрея Свечникова и Алексея Липанова все может измениться. Особенно если русское трио Свечников — Липанов — Нижников наберет хороший ход. Главный тренер «Кольтс» известнейший в прошлом бомбардир Дэйл Хаверчак предпочитает видеть этих ребят на льду вместе. Потому что они здорово контролируют шайбу. И это выливается в потрясающие голы типа того, что стала первым для Свечникова в лиге Онтарио. Комбинацию русские парни «начертили» потрясающую.
4. Все это, конечно, здорово, но тот же Свечников мог бы зажигать в КХЛ не хуже Эли Толванена. Андрей крупнее, жестче и талантливее финна. Вот только в нашем чемпионате молодых никогда не жаловали. Даже паспорта «лимитчикам» никак не помогают. Потому что в большинстве случаев заявленные 21-м и 22-м ребята просто занимают места на лавке.
НАШИ ТОЛВАНЕНЫ
5. Почему у нас в CHL каждый год около 60 человек? Там никто не будет забивать топ-6 ребятами постарше, просто потому что у них больше опыта. А исходят из потенциала. И переростков — можно иметь не больше трех игроков, которым в год начала сезона исполнится 20 лет — держат неохотно, потому что они все равно уйдут. Там в ходу работа на перспективу. В том числе и на самом высоком уровне — в НХЛ. У нас — даже в детских командах все
6. Да, свои Толванены все за океаном. Но они бы могли оставаться, будь у нас нормальные механизмы перехода из молодежного хоккея во взрослый. Количественно ограниченные составы, трезвая оценка потенциала команды, желание работать на собственную перспективу. И кредит доверия тренерам. К примеру, Анвар Гатиятулин звал к себе Виталия Абрамова. Обещал, что будет играть. Но самому Анвару никто не может пообещать, что он доработает сезон до конца. И что тогда делать Абрамову? Вот он и поедет играть в финскую
7. Интересно, кстати, как появление рейтинга повлиял на количество заигранных игроков U-20. За прошлый сезон таких набралось 76. Всего четверо представляли «Кузню». В этом сезоне пока — 34. Лидер по задействованию — «Амур», заигравший четверых. Правда, на льду они в сумме провели 26 минут. И это, в
АРЕНДА
8. Игорь Захаркин, может, и рад был бы использовать больше молодежи, но там и так на состав без слез не взглянешь. Да еще и адский пресс — надо же непременно побеждать, чтобы удержаться в КХЛ. И молодых талантов, которые хотя бы на уровне МХЛ «жгли», тоже нет. Могла бы помочь узаконенная аренда. Она и без того существует, будучи скрытой. Капустин, Ожиганов, Коледов, Пайгин, Яруллин, Хафизуллин, Казаков, Шенфельд, Шарыченков — явные же примеры. Становится смешно, когда видишь, как денежная компенсация при уходе
9. Разговаривал с одним бывшим хоккеистом ЦСКА, который выступает за океаном. Он искренне недоумевает, зачем московскому клубу такое количество хоккеистов. Которых армейцы еще и отпускать не хотят. Люди могли бы играть, если бы правила не позволяли доводить все до абсурда, а так приходится играть в «Вышке», которую они уже переросли, или наблюдать за играми со стороны. «Раздали бы в аренду», — сказал
ОТСТАВКИ
10. Возвращаясь к отставкам — НХЛ в свое время приняла мудрое решение для борьбы с ними. Заставив менеджеров десять раз думать, прежде чем назначать главного тренера. Контракты с ними не подлежат расторжению. Даже если уволить — зарплату придется платить.
Взять рижское «Динамо» — Озолиньш главным никогда не был. Проработал ассистентом четыре месяца. И к нему ставят помощников, которые сопоставимы по опыту. Ну куда это? И зачем? И чем думали, когда приглашали Питерса, Ренна и Столлери? Не имея запасных вариантов. Юрис Савицкис рассказывает, что Сандис сам был не прочь уйти. Так конечно, он сам же не выйдет на лед. При том что наверняка помог бы линии обороны рижан.
11. Тем временем в «Локомотиве» есть некоторое недовольство Алексеем Кудашовым со стороны игроков с российским паспортом. Отчасти с этим связаны последние поражения, среди которых было два разгромных. У легионеров причин быть недовольными нет и не может быть. Они дают результат, за что и получают свое немалое игровое время. Не просто так из пяти заброшенных ярославцами в трех матчах шайб четыре на счету иностранцев, а еще одна — в активе 19-летнего Алексеева. Которому не до разборок.
12. Кудашов не слишком демократичен, его философия подразумевает ограниченное количество творчества, но
«ЛЕГИОНЕРЫ»
13. Алексей Шевченко справедливо указал на то, что в «Югре» и без легионеров легионерами по сути были абсолютно все. Так как никто в здравом уме не позвал бы хоккеиста из
Три клуба! Причем из третьего был один лишь Ткачев. А два армейских привезли аж 13 человек. Диверсификация? Не слышали. И вполне ведь может так случиться, что на Олимпиаде только СКА и ЦСКА и будут представлены, не считая третьего вратаря. Кому это выгодно? И что хорошего дает? Пусть это слегка притянутый довод, но в золотых Минске и Хельсинки ни один клуб не был представлен более чем тремя хоккеистами. И насколько интереснее был тогда
ЗАРИПОВ И ЯГР
14. Прошел слушок, что Данис Зарипов собрался в «Вегас», но это совершенно точно не соответствует действительности. «Рыцари» контактировали с его представителями, когда НХЛ дала разрешение на выступление дисквалифицированного ИИХФ форварда за океаном, но получили отказ от самого Даниса. Поскольку ему не интересно выступать за заведомых аутсайдеров. Он
ТРАМП
15. «Питтсбург», в отличие от «Голден Стейт», посетит Белый дом, за что медиа тут же ополчились на «Пингвинов». Ничего удивительного в этом нет, потому что в североамериканской прессе плюрализма на щекотливые темы вы ни за что не встретите. Стоит лишь выразить непопулярное мнение, и многочисленные Social Justice Warriors съедят вас, не поперхнувшись. Игроков НХЛ, готовящихся к сезону, уже успели задолбать вопросами на тему того, будут ли они преклонять колено во время исполнения американского гимна.
16. Высказались единицы. И те — достаточно дипломатично. Немудрено.
17. Хорошо рассуждать о равноправии, когда ты мультимиллионер, потому что круто играешь в баскетбол. Весело кричать во всеуслышание, что ноги твоей в Белом доме не будет, а когда тебе дают от ворот поворот — искренне возмущаться. Только этим вряд ли
Факт: в 2012 году владельцы клубов НХЛ пожертвовали миллион долларов республиканцам и 400 тысяч демократам. В НБА картина была обратной. В НФЛ — средней.
ПРАВИЛА
18. НХЛ утвердила несколько изменений в правилах. Ударам клюшками объявлена настоящая война. Помнится, в КХЛ была попытка сделать
19. Еще одно изменение касается вбрасываний. Много кого из игроков оно раздражает. Смысл в том, чтобы игроки соблюдали на точке дистанцию. И не так активно охаживали друг друга в ходе вбросов шайбы, потому что это тоже приводит к травмам. После пробросов теперь нельзя будет взять таймаут. Правильная вещь, которая способна слегка увеличить результативность. За время таймаута атакующая команда теряет импульс, может слегка приспустить вожжи. Теперь расслабиться никому не дадут.
20. Ну и последнее — если вы берете тренерский просмотр на предмет офсайда, а офсайда не было, то не лишаетесь таймаута, а получаете 2-минутный штраф. Тут все просто: в прошлом сезоне тренеры не раз брали «челленджи» на офсайд, когда никаким офсайдом даже не пахло. Просто чтоб успокоить команду во время просмотра или дать передохнуть лидерам в ситуации, когда разрыв в счете стал минимальным. Если в сезоне-2015/16 просмотров на офсайд было 88, и из них в 35 случаях гол отменяли, то в 2016−17 — уже 117 «челленджей», из которых удовлетворили 39. Динамика НХЛ не понравилась. Тем более что просмотры отнимают много времени, но его хотят сократить до минимума — чтобы на все про все уходило не более полутора минут.
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