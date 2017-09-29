Почему в Канаде 60 русских юниоров, а в КХЛ им нет места?

РУССКАЯ ТРОЙКА

1. Впервые в истории Молодежной лиги Онтарио, да и всей Канадской лиги, одна из команд обзавелась настоящей русской тройкой. Да еще и плюсом к ним идет русский вратарь. Странно, что Дон Черри до сих пор не высказался на эту тему. Но наверняка еще успеет. Дело ведь в том, что командам разрешено иметь не более двух игроков из Европы. Европейские вратари и вовсе под запретом, чтобы не занимать места канадцев. Владислав Третьяк одобряет.

2. Но это ограничение можно обойти, если выходить на драфт OHL из местных Junior A или Junior B хоккейных лиг, получив попутно статус игрока из Канады, что дает такие же права, как у местных. Как это сделали претендующий на первый раунд драфта-2018 нападающий Кирилл Нижников и голкипер Леонид Лазарев, в результате чего мы и можем наблюдать нечто доселе невиданное.

3. В прошлом сезоне «Бэрри» был беспросветным аутсайдером. Но с приходом форвардов Андрея Свечникова и Алексея Липанова все может измениться. Особенно если русское трио Свечников — Липанов — Нижников наберет хороший ход. Главный тренер «Кольтс» известнейший в прошлом бомбардир Дэйл Хаверчак предпочитает видеть этих ребят на льду вместе. Потому что они здорово контролируют шайбу. И это выливается в потрясающие голы типа того, что стала первым для Свечникова в лиге Онтарио. Комбинацию русские парни «начертили» потрясающую.

4. Все это, конечно, здорово, но тот же Свечников мог бы зажигать в КХЛ не хуже Эли Толванена. Андрей крупнее, жестче и талантливее финна. Вот только в нашем чемпионате молодых никогда не жаловали. Даже паспорта «лимитчикам» никак не помогают. Потому что в большинстве случаев заявленные 21-м и 22-м ребята просто занимают места на лавке.

НАШИ ТОЛВАНЕНЫ

5. Почему у нас в CHL каждый год около 60 человек? Там никто не будет забивать топ-6 ребятами постарше, просто потому что у них больше опыта. А исходят из потенциала. И переростков — можно иметь не больше трех игроков, которым в год начала сезона исполнится 20 лет — держат неохотно, потому что они все равно уйдут. Там в ходу работа на перспективу. В том числе и на самом высоком уровне — в НХЛ. У нас — даже в детских командах все почему-то гонятся за результатом. Не говоря уже про Континентальную лигу, где все это принимает гипертрофированный вид. Ввиду чего должность главного тренера и является расстрельной. Когда ты зажат узкими рамками — тебе не до экспериментов. Не до перспектив. Лишь бы выжить. И так — во всех клубах.

6. Да, свои Толванены все за океаном. Но они бы могли оставаться, будь у нас нормальные механизмы перехода из молодежного хоккея во взрослый. Количественно ограниченные составы, трезвая оценка потенциала команды, желание работать на собственную перспективу. И кредит доверия тренерам. К примеру, Анвар Гатиятулин звал к себе Виталия Абрамова. Обещал, что будет играть. Но самому Анвару никто не может пообещать, что он доработает сезон до конца. И что тогда делать Абрамову? Вот он и поедет играть в финскую SM-лигу, потому что в Молодежной лиге Квебека ему делать уже нечего.

7. Интересно, кстати, как появление рейтинга повлиял на количество заигранных игроков U-20. За прошлый сезон таких набралось 76. Всего четверо представляли «Кузню». В этом сезоне пока — 34. Лидер по задействованию — «Амур», заигравший четверых. Правда, на льду они в сумме провели 26 минут. И это, в общем-то, характерная для всей лиги ситуация. Да и количество тех, кто более-менее регулярно попадает в составы своих команд, снизилось вдвое. Посмотрим, изменится ли это в дальнейшем, но 30 процентов рейтинга, отведенные на спортивный результат, пространства для маневра определенно не дает.

АРЕНДА

8. Игорь Захаркин, может, и рад был бы использовать больше молодежи, но там и так на состав без слез не взглянешь. Да еще и адский пресс — надо же непременно побеждать, чтобы удержаться в КХЛ. И молодых талантов, которые хотя бы на уровне МХЛ «жгли», тоже нет. Могла бы помочь узаконенная аренда. Она и без того существует, будучи скрытой. Капустин, Ожиганов, Коледов, Пайгин, Яруллин, Хафизуллин, Казаков, Шенфельд, Шарыченков — явные же примеры. Становится смешно, когда видишь, как денежная компенсация при уходе точь-в-точь совпадает с компенсацией при возвращении.

9. Разговаривал с одним бывшим хоккеистом ЦСКА, который выступает за океаном. Он искренне недоумевает, зачем московскому клубу такое количество хоккеистов. Которых армейцы еще и отпускать не хотят. Люди могли бы играть, если бы правила не позволяли доводить все до абсурда, а так приходится играть в «Вышке», которую они уже переросли, или наблюдать за играми со стороны. «Раздали бы в аренду», — сказал экс-армеец, и я был с ним совершенно согласен, но только с введением четких правил на этот счет. Скажем, сроком аренды минимум на два года. Без права возвращения. Чтобы клубы могли формировать определенную стратегию.

ОТСТАВКИ

10. Возвращаясь к отставкам — НХЛ в свое время приняла мудрое решение для борьбы с ними. Заставив менеджеров десять раз думать, прежде чем назначать главного тренера. Контракты с ними не подлежат расторжению. Даже если уволить — зарплату придется платить. Что-то подобное совсем не помешало бы КХЛ. Потому что тренеры в абсолютном большинстве случаев расплачиваются за просчеты менеджеров. Становясь козлами отпущения.

Взять рижское «Динамо» — Озолиньш главным никогда не был. Проработал ассистентом четыре месяца. И к нему ставят помощников, которые сопоставимы по опыту. Ну куда это? И зачем? И чем думали, когда приглашали Питерса, Ренна и Столлери? Не имея запасных вариантов. Юрис Савицкис рассказывает, что Сандис сам был не прочь уйти. Так конечно, он сам же не выйдет на лед. При том что наверняка помог бы линии обороны рижан.

11. Тем временем в «Локомотиве» есть некоторое недовольство Алексеем Кудашовым со стороны игроков с российским паспортом. Отчасти с этим связаны последние поражения, среди которых было два разгромных. У легионеров причин быть недовольными нет и не может быть. Они дают результат, за что и получают свое немалое игровое время. Не просто так из пяти заброшенных ярославцами в трех матчах шайб четыре на счету иностранцев, а еще одна — в активе 19-летнего Алексеева. Которому не до разборок.

12. Кудашов не слишком демократичен, его философия подразумевает ограниченное количество творчества, но по-другому бороться с армейскими командами практически невозможно, учитывая состав. С другой стороны, играя в более яркий хоккей «Локомотив» все равно вышел бы в плей-офф. А закрыться Кудашов всегда успеет. И ведь именно акцент на созидание принес Кудашову победу над машиноподобным ЦСКА Квартальнова.

«ЛЕГИОНЕРЫ»

13. Алексей Шевченко справедливо указал на то, что в «Югре» и без легионеров легионерами по сути были абсолютно все. Так как никто в здравом уме не позвал бы хоккеиста из Ханты-Мансийска в сборную. Мы постоянно слышим о том, что уровень конкуренции в КХЛ растет. В то время как видим обратное хотя бы на примере того, сколько клубов Континентальной лиги представлено в сборной. ЧМ-2012 — 11 клубов; ЧМ-2013 — 9 клубов; ЧМ-2014 — 10 клубов; ЧМ-2015 — 6 клубов; ЧМ-2016 — 5 клубов; ЧМ-2017 — 6 клубов, хотя по-хорошему еще во время ЧМ их стало 3, поскольку Гавриков, Миронов и Антипин команды сменили, а Мозякин сломался.

Три клуба! Причем из третьего был один лишь Ткачев. А два армейских привезли аж 13 человек. Диверсификация? Не слышали. И вполне ведь может так случиться, что на Олимпиаде только СКА и ЦСКА и будут представлены, не считая третьего вратаря. Кому это выгодно? И что хорошего дает? Пусть это слегка притянутый довод, но в золотых Минске и Хельсинки ни один клуб не был представлен более чем тремя хоккеистами. И насколько интереснее был тогда плей-офф КХЛ.

ЗАРИПОВ И ЯГР

14. Прошел слушок, что Данис Зарипов собрался в «Вегас», но это совершенно точно не соответствует действительности. «Рыцари» контактировали с его представителями, когда НХЛ дала разрешение на выступление дисквалифицированного ИИХФ форварда за океаном, но получили отказ от самого Даниса. Поскольку ему не интересно выступать за заведомых аутсайдеров. Он по-прежнему готов ехать исключительно в контендер — претендент на Кубок Стэнли. Условный «Питтсбург» или «Вашингтон», хотя перспективы «Кэпс» не очень радужно выглядят, да и денег у них нет. Регулярка стартует совсем скоро, но еще ведь и Ягр не подписался («Нефтехимик» все ближе), а он — в десятке лучших во всей лиге по количеству очков в равных составах за последние два сезона. Какие-то решения могут последовать уже после старта чемпионата. В ближайшую неделю ждать ничего не стоит.

ТРАМП

15. «Питтсбург», в отличие от «Голден Стейт», посетит Белый дом, за что медиа тут же ополчились на «Пингвинов». Ничего удивительного в этом нет, потому что в североамериканской прессе плюрализма на щекотливые темы вы ни за что не встретите. Стоит лишь выразить непопулярное мнение, и многочисленные Social Justice Warriors съедят вас, не поперхнувшись. Игроков НХЛ, готовящихся к сезону, уже успели задолбать вопросами на тему того, будут ли они преклонять колено во время исполнения американского гимна.

16. Высказались единицы. И те — достаточно дипломатично. Немудрено. Во-первых, в лиге самый минимум представителей неевропеоидной расы — порядка 30 человек. Во-вторых, из них лишь пятеро представляют США. В-третьих, 50 процентов хоккеистов представляют Канаду, еще 25 — Европу. В-четвертых, в НХЛ политкорректность всегда была на ступень выше, чем в любой другой американской профессиональной лиге. В хоккее, едва ли не самом командном из всех командных видов спорта, где наиболее сильны казарменные порядки, свое «я» выставляют на показ единицы, и то их за это обязательно журят, а «свэг» отсутствует напрочь. В целом — жаль, что это так. Околохоккей мог бы быть куда ярче. Но нежелание лезть в политические игрища можно только поприветствовать.

17. Хорошо рассуждать о равноправии, когда ты мультимиллионер, потому что круто играешь в баскетбол. Весело кричать во всеуслышание, что ноги твоей в Белом доме не будет, а когда тебе дают от ворот поворот — искренне возмущаться. Только этим вряд ли чего-то добьешься. Трамп жуткий популист, Леброну со Стефом до него как до Луны, и они лишь разыгрывают мешанную им колоду. У президента США крайне низкий рейтинг, но тут не обошлось без так называемой «Спирали молчания». Потому что на разыгрываемую им карту явно есть спрос. А атмосфера всеобщей толерантности — и не атмосфера вовсе.

Факт: в 2012 году владельцы клубов НХЛ пожертвовали миллион долларов республиканцам и 400 тысяч демократам. В НБА картина была обратной. В НФЛ — средней.

ПРАВИЛА

18. НХЛ утвердила несколько изменений в правилах. Ударам клюшками объявлена настоящая война. Помнится, в КХЛ была попытка сделать что-то подобное, и не только на этом фронте — в начале сезона-2014/15. Штрафов тогда выписывалось столько, что команды по ходу предсезонки только и делали, что играли в неравных составах. И прямо по ходу сезона трактовки были изменены. В НХЛ менять не будут, но со временем толерантности со стороны судей определенно прибавится. Особенно в плей-офф. Но вообще начинание хорошее. Бесчисленное число рук и пальцев было сломано именно после таких вот ударов.

19. Еще одно изменение касается вбрасываний. Много кого из игроков оно раздражает. Смысл в том, чтобы игроки соблюдали на точке дистанцию. И не так активно охаживали друг друга в ходе вбросов шайбы, потому что это тоже приводит к травмам. После пробросов теперь нельзя будет взять таймаут. Правильная вещь, которая способна слегка увеличить результативность. За время таймаута атакующая команда теряет импульс, может слегка приспустить вожжи. Теперь расслабиться никому не дадут.

20. Ну и последнее — если вы берете тренерский просмотр на предмет офсайда, а офсайда не было, то не лишаетесь таймаута, а получаете 2-минутный штраф. Тут все просто: в прошлом сезоне тренеры не раз брали «челленджи» на офсайд, когда никаким офсайдом даже не пахло. Просто чтоб успокоить команду во время просмотра или дать передохнуть лидерам в ситуации, когда разрыв в счете стал минимальным. Если в сезоне-2015/16 просмотров на офсайд было 88, и из них в 35 случаях гол отменяли, то в 2016−17 — уже 117 «челленджей», из которых удовлетворили 39. Динамика НХЛ не понравилась. Тем более что просмотры отнимают много времени, но его хотят сократить до минимума — чтобы на все про все уходило не более полутора минут.