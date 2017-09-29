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29 сентября 2017, 1:29 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

Российский форвард Алексей Липанов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Тампа Бэй»

МОСКВА, 29 сен — Р-Спорт. Российский нападающий Алексей Липанов заключил трехлетний контракт новичка с «Тампой Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

Российский нападающий Алексей <span class=error>Липанов</span> заключил трехлетний контракт новичка с <span class=error>Тампой</span> <span class=error>Бэй</span> Лайтнинг сообщается на официальном сайте клуба <span class=error>НХЛ</span>. Увеличить
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Липанов был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2017 года в третьем раунде под 76-м номером.

В минувшем сезоне 18-летний Липанов набрал 11 очков (3 шайбы + 8 передач) в 27 матчах Высшей хоккейной лиги за «Динамо» из Балашихи и отметился тремя результативными передачами в 11 встречах Молодежной хоккейной лиги за ХК МВД.

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