Российский форвард Алексей Липанов подписал контракт новичка с клубом НХЛ «Тампа Бэй»
МОСКВА, 29 сен —
Р-Спорт. Российский нападающий Алексей Липанов заключил трехлетний контракт новичка с «Тампой Бэй Лайтнинг», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
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Липанов был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2017 года в третьем раунде под 76-м номером.
В минувшем сезоне 18-летний Липанов набрал 11 очков (3 шайбы + 8 передач) в 27 матчах Высшей хоккейной лиги за «Динамо» из Балашихи и отметился тремя результативными передачами в 11 встречах Молодежной хоккейной лиги за ХК МВД.
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