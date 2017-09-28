Клим Костин: А как в КХЛ вырастут новые Овечкины, если молодым не дают играть?

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Не ошибусь, если скажу, что Клим Костин произвел самое яркое впечатление в предсезонке НХЛ из всех россиян. Парню только 18 лет, а он уже ставит на уши полный стадион в Сент-Луисе! Но пусть Клим обо всем расскажет сам…

«Я НИКОГО НЕ БЬЮ РАДИ УДАРА»

— Вы взорвали все соцсети и попали во все заголовки, когда подрались с Девином Шором из «Далласа». Из-за чего?

— Я ведь провел чистый силовой прием. Не думал никому наносить травму. Но на меня налетели с двух сторон. Я этого не хотел, но не было выбора — пришлось драться.

— Вы технично уработали Шора. Брали уроки бокса?

— Никогда. Один раз дрался, только попав в МХЛ в 16 лет. И вот сейчас помахался на адреналине — лишь дважды в жизни.

— Весь стадион в Сент-Луисе ревел от восторга.

— Спасибо болельщикам за поддержку, это придало мне сил. Но я расстроился, потому что мы проиграли на родном стадионе.

— Это ведь контрольный матч.

— Но каждая ошибка может лишить тебя места в основном составе. Ведь идет очень жесткий отбор. Большая конкуренция, много нападающих на одностороннем контракте. Молодые хорошие ребята. Нельзя играть плохо, если хочешь выступать в НХЛ.

— В том же матче вы четко сыграли плечом против Рупа Хинтца. И от этого силового приема тоже взревел стадион. Игра в стиле Овечкина типична для вас?

— Я не люблю бить кого-то, чтобы просто нанести удар, и мне похлопали бы одноклубники: «Какой ты молодец!» Я против неоправданной жестокости. Играю плечом в плечо, чтобы отобрать шайбу. В том моменте случайно вышло, что Хитнц так отлетел.

— Как понимаю, ваша серьезная травма плеча уже в прошлом.

— Да, ничто не беспокоит. Даже не вспоминаю об этом.

— А не страшно так хитовать в НХЛ, где наказывают за любую грубость и ведут борьбу с сотрясениями мозга?

— Прежде, чем ударить, нужно приготовиться, чтобы сыграть правильно. Не поднимать локоть, сгруппироваться, нанести четкий и точный хит.

«ГЛАВНОЕ — НЕ ГОЛЫ, А ПРАВИЛЬНАЯ ИГРА»

— Велика ли разница в правилах между КХЛ и НХЛ? Сильно надо перестраиваться?

— Сейчас в НХЛ изменили правила. Не наказывают за чистую силовую игру. Даже не замечают, если чуть поднял локоть. И не штрафуют как в КХЛ за каждый небольшой толчок.

Однако теперь в НХЛ контролируют удары по рукам, по клюшке соперника. Это мелочи, но надо играть техничнее.

— А чем различаются тренировки?

— Занятие в НХЛ идет 50 минут, максимум час. Но устаешь так, будто ты вагоны разгружал. Потому что тренировка очень интенсивная. И тебе как хоккеисту платят деньги. Ты должен отрабатывать их не только в матче, но и на каждом занятии, в каждом моменте. Даже когда идешь в тренажерный зал — надо пахать. Везде показывать свою работоспособность.

— Еще в двух предсезонных матчах вы забили по голу. Никита Кучеров даже прислал восторженное сообщение вашему агенту Дэну Мильштейну: «Если Клим будет продолжать в том же духе, то пробьется в НХЛ».

— Как получились эти шайбы? В одном моменте просто повезло, я отправил ее в пустые ворота. Ваня Барбашев отдал партнеру прекрасный пас, а тот между ног защитнику — мне на дальнюю штангу. Осталось только подставить клюшку.

Второй гол — в нашей зоне Томпсон прекрасно обыграл двоих, отдал передачу с неудобной на Мэгана. Тот пробежал по краю, а я снова катился на дальнюю штангу. Он отдал пас подкидкой, и шайба легла мне точно в клюшку. В общем, спасибо, что у меня такие партнеры!

— Когда новичку говорят: «Ищи себе квартиру в городе», то значит, его оставляют в основе НХЛ. Вам такое говорили?

— Пока нет. Мне снимают гостиницу. Сейчас самый ключевой момент в моей карьере на данный момент. Не знаю, останусь ли в «Блюз» или поеду в «Хьюстон» (АХЛ). Просто играю и жду решения руководства.

В такой команде как «Сент-Луис» недостаточно лишь забивать голы. Ты должен показывать правильную игру. Важно все — как ты отрабатываешь назад, как отбираешь шайбы, как бежишь в помощь товарищу по команде, как ты бьешься за партнеров…

Ты можешь сделать даже хет-трик. Повезло в трех моментах, и все. Но если ты не понимаешь хоккей НХЛ и не можешь в него играть, то надолго не задержишься. Поэтому я сейчас стараюсь сделать все, чтобы показать именно это. А в конце недели решится, где я буду играть дальше.

«ТАРАСЕНКО — ПРЕКРАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

— «Колдер Трофи», приз лучшему новичку НХЛ — ваша задача на сезон?

— Конечно. Всегда нужно ставить перед собой максимальные цели. Почему нет?

— Как звездный форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поддерживает молодежь?

— Вова — прекрасный человек! А еще Ваня Барбашев. Благодарен судьбе за то, что попал в «Сент-Луис», к этим русским ребятам. Они очень добрые, всегда поддерживают. Никаких понтов.

По Тарасенко вообще не скажешь, что он забивает по 40 голов. Вы сказали — звездный. Но общение сразу складывается так, будто ты знаешь Вову с детства. Всегда подсказывает, помогает. Где-то даже ругает — но по делу. Чувствую себя в «Блюз» очень комфортно.

— Как вы проводите свободное время?

— В основном с Ваней Барбашевым и его женой Ксюшей. Каждый вечер ходим куда-то кушать или идем гулять в парк. Можно поиграть в гольф. Иногда берем с собой американских и канадских ребят. Или бывает ужин с Вовой Тарасенко. Вообще в «Сент-Луисе» все очень дружные.

— Машину себе еще не купили?

— Нет, пока не пойму, где буду дальше играть. Но ребята меня подвозят.

— Следите за московским «Динамо»?

— Да, конечно — смотрю счета всех матчей. И когда есть время, то покупаю платные трансляции.

Сейчас «Динамо» идет на втором месте в конференции. Состав почти полностью изменился, подтянули игроков из ВХЛ. Ребята очень достойно вошли в сезон, и я желаю им удачи.

— У нас в КХЛ сейчас зажигает 18-летний форвард «Йокерита» Эели Толванен, который сделал уже два хет-трика.

— Я его прекрасно знаю. Толванен был выбран 30-м на драфте НХЛ, сразу передо мной. Смотрю большинство матчей, как он играет — очень интересно.

— А где 18-летние россияне, которые сделали два хет-трика? Чем лучше финн?

— Потому что 18-летний финн играет в основном составе «Йокерита», выходит в первом-втором звене. Его выпускают в большинстве, в него верят тренеры и дают в каждом матче по 20 минут.

Если русским 18-летним ребятам оказывать такое же доверие в КХЛ, то и у нас будут свои Толванены.

— В прошлом сезоне вы провели восемь матчей за московское «Динамо». Ноль очков, в среднем — 4.30 минуты на льду.

— Четыре минуты — это громко сказано. Я в трех играх получил по полторы минуты. Еще в двух полностью отсидел, вообще не вышел. Со «Спартаком» получил шесть минут. Откуда взялось в среднем 4.30 в статистике — ума не приложу.

Меня всегда переодевали 13-м форвардом, и даже не буду говорить про большинство. Я не критикую «Динамо», поймите правильно. Знаю, что в клубе были игроки старше и опытнее.

Но если российский хоккей хочет получать молодых звезд — таких как Малкин и Овечкин, которые в 18 лет заявляют о себе, то нужно доверять своим ребятам с юности. А не держать на лавке. Ошибки будут всегда и у всех. Но молодой быстро наберется опыта и вырастет в хорошего игрока.