Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Баффало» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:4.
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В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский форвард Евгений Малкин. Также два (1+1) очка за результативность заработал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. У «Баффало» шайба на счету защитника Виктора Антипина.
В других матчах «Монреаль» уступил «Торонто» со счетом 2:4, «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» — 1:4.
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