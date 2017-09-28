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28 сентября 2017, 9:39 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба и передача Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Баффало» в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. «Питтсбург» обыграл «Баффало» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:4.

Встреча завершилась со счетом 5:4. Увеличить
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В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский форвард Евгений Малкин. Также два (1+1) очка за результативность заработал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби. У «Баффало» шайба на счету защитника Виктора Антипина.

В других матчах «Монреаль» уступил «Торонто» со счетом 2:4, «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» — 1:4.

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