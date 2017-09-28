«Лос-Анджелес» не стал предлагать контракт Локтионову после просмотра
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» приняло решение не предлагать полноценный контракт российскому нападающему Андрею Локтионову после просмотра. Об этом сообщает
пресс-служба команды.
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Локтионов подписал просмотровый контракт с «Лос-Анджелесом» в начале июля.
С 2014 года форвард выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за ярославский «Локомотив». В прошедшем сезоне он провел 73 матча, в которых забросил 16 шайб и сделал 23 результативные передачи.
Локтионов выступал в НХЛ с 2009 по 2014 год за «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси» и «Каролину». Всего на счету 27-летнего нападающего 155 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 22 шайбы и сделал 26 результативных передач.
В составе сборной России Локтионов стал чемпионом мира 2014 года.
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