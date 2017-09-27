«Вегас» проиграл в первом домашнем матче в истории клуба

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Встреча, прошедшая во вторник в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу «Кингз». В составе победителей шайбы забросили Ник Доуд (12-я минута), Кертис Макдермид (29) и Брукс Лайк (61). У «Вегаса» отличились Коди Икин (4) и Уильям Каррье (44).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">What a great place for hockey? <a href="https://t.co/iqMRAAPHHQ">pic.twitter.com/iqMRAAPHHQ</a></p>— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) <a href="https://twitter.com/GoldenKnights/status/912889361263296512">27 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Российский форвард хозяев Вадим Шипачев завершил матч без очков и с двумя минутами штрафа. У гостей нападающий Андрей Локтионов отметился одни броском.

«Вегас Голден Найтс» был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начнет выступать в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.