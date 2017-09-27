«Вегас» проиграл в первом домашнем матче в истории клуба
МОСКВА, 27 сен —
Р-Спорт. «Вегас Голден Найтс» в первом домашнем матче в истории проиграл в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонной игре НХЛ.
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Встреча, прошедшая во вторник в
Российский форвард хозяев Вадим Шипачев завершил матч без очков и с двумя минутами штрафа. У гостей нападающий Андрей Локтионов отметился одни броском.
«Вегас Голден Найтс» был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начнет выступать в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.
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