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27 сентября 2017, 10:14 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

«Вегас» проиграл в первом домашнем матче в истории клуба

МОСКВА, 27 сен — Р-Спорт. «Вегас Голден Найтс» в первом домашнем матче в истории проиграл в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» в предсезонной игре НХЛ.

Вегас Голден Найтс в первом домашнем матче в истории проиграл в овертайме Лос-Анджелес Кингз в предсезонной игре НХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник в Лас-Вегасе, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу «Кингз». В составе победителей шайбы забросили Ник Доуд (12-я минута), Кертис Макдермид (29) и Брукс Лайк (61). У «Вегаса» отличились Коди Икин (4) и Уильям Каррье (44).

Российский форвард хозяев Вадим Шипачев завершил матч без очков и с двумя минутами штрафа. У гостей нападающий Андрей Локтионов отметился одни броском.

«Вегас Голден Найтс» был принят в НХЛ 22 июня 2016 года. Команда начнет выступать в лиге с сезона-2017/18 в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции.

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