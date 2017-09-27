Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Миннесоту»
ТАСС, 27 сентября. «Даллас» обыграл «Миннесоту» со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин. Также отличились Тайлер Питлик и Джейсон Дикинсон. Голевая передача на счету российского форварда «Далласа» Александра Радулова. У «Миннесоты» шайба на счету Джейсона Закера.
Радулов минувшим летом подписал пятилетний контракт с «Далласом» на сумму $31,25 млн. Предыдущий сезон форвард провел в «Монреале», сыграв в регулярном чемпионате 76 матчей (18 голов + 36 передач) и шесть игр в
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