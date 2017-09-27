Передача Радулова помогла «Далласу» победить «Миннесоту»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей дубль оформил Тайлер Сегин. Также отличились Тайлер Питлик и Джейсон Дикинсон. Голевая передача на счету российского форварда «Далласа» Александра Радулова. У «Миннесоты» шайба на счету Джейсона Закера.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Highlights from last night's game vs. Colorado. <a href="https://t.co/TZTSs0P8sb">pic.twitter.com/TZTSs0P8sb</a></p>— Dallas Stars (@DallasStars) <a href="https://twitter.com/DallasStars/status/912679779400171520">26 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>