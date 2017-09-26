Наши в Америке: Радулов провалил матч. Что будет дальше
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Александр Радулов закончил матч с ужасным показателем полезности, Наиль Якупов выбыл из первого звена, а Дмитрий Куликов был надежен в самой зрелищной игре дня.
«ДАЛЛАС» — «КОЛОРАДО» — 2:4
Наиль ЯКУПОВ, «Колорадо» — 0+0, «0» за 14 минут
Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+1, «+2» за 21 минуту
Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 9 отраженных бросков из 10 за 20 минут.
В этой встрече отметим, что восторги по поводу игры Наиля Якупова закончились довольно быстро. Играть он стал меньше, а последние три минуты матча вообще пропустил. На его счету два броска, два силовых приема и одна минута в большинстве. Не исключено, что тренеры уже думают о том, кого действительно использовать в первом звене.
Никита Задоров совершил три силовых приема, более трех минут сыграл в большинстве, и нет сомнений, что он и дальше будет играть так же много. Семен Варламов вышел на третий период, довольно быстро пропустил, но в конце сдержал атаки «Далласа».
Денис ГУРЬЯНОВ, «Даллас» — 0+0, «0» за 9 минут
Александр РАДУЛОВ, «Даллас» — 0+0, «-3» за 23 минуты.
Кажется, что Денис Гурьянов поедет в «Техас», хотя то, что при нем не пропускали в отведенное время, заставит Кена Хичкока задуматься. Но, будем честными, Гурьянов в четвертом звене — это микроскоп, заколачивающий гвозди.
А вот игра Радулова была совсем неудачной. К ужасному показателю полезности можно добавить две минуты штрафа за толчок на борт, а также всего один бросок по чужим воротам. Но Радулов из тех, кому нечего доказывать в выставочных играх.
«ВИННИПЕГ» — «КАЛГАРИ» — 5:2
Дмитрий КУЛИКОВ, «Виннипег» — 0+0, «0» за 20 минут.
Принял участие в одной из самых зрелищных игр предсезонной подготовки, где было много стычек, борьбы и голов. Микроматч завершил со счетом 1:1, но в большинстве случаев был надежен.
«ТОРОНТО» — «МОНРЕАЛЬ» — 5:1
Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто».
Игра проходила на стареньком стадионе «Рико», где играет
«РЕЙНДЖЕРС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 3:2
Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 25 минут
Павел БУЧНЕВИЧ, «Рейнджерс» — 0+2, «0» за 19 минут.
Павел набрал первые очки в тренировочном лагере, и будем надеяться, что так будет и дальше. Особенно красивой получилось вторая передача, когда он отдал подкидку через две клюшки в борьбе. Мог забить и сам — нанес три броска.
Иван Проворов сыграл на своем обычном уровне, но в моменте со второй шайбой в ворота «Флайерз» был немного нерасторопным. Но «Филадельфия» вообще производит тягостное впечатление. Там все могут внезапно замереть.
«АЙЛЕНДЕРС» — «НЬЮ-ДЖЕРСИ» — 3:0
Ярослав ДЫБЛЕНКО, «Нью-Джерси» — 0+0, «-1» за 22 минуты
Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 0+1, «+1» за 12 минут.
Что касается Николая, то у него все
В этом матче большее внимание было к Ярославу. В этот день его команда проводила два матча, и Дыбленко формально уехал во вторую команду. Но ему стыдиться нечего. Он реально готов к этому хоккею, остались мелочи, которые придут со временем. В пропущенной шайбе абсолютно не виноват.
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