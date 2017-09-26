Наши в Америке: Радулов провалил матч. Что будет дальше

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Александр Радулов закончил матч с ужасным показателем полезности, Наиль Якупов выбыл из первого звена, а Дмитрий Куликов был надежен в самой зрелищной игре дня.

«ДАЛЛАС» — «КОЛОРАДО» — 2:4

Наиль ЯКУПОВ, «Колорадо» — 0+0, «0» за 14 минут

Никита ЗАДОРОВ, «Колорадо» — 0+1, «+2» за 21 минуту

Семен ВАРЛАМОВ, «Колорадо» — 9 отраженных бросков из 10 за 20 минут.

В этой встрече отметим, что восторги по поводу игры Наиля Якупова закончились довольно быстро. Играть он стал меньше, а последние три минуты матча вообще пропустил. На его счету два броска, два силовых приема и одна минута в большинстве. Не исключено, что тренеры уже думают о том, кого действительно использовать в первом звене.

Никита Задоров совершил три силовых приема, более трех минут сыграл в большинстве, и нет сомнений, что он и дальше будет играть так же много. Семен Варламов вышел на третий период, довольно быстро пропустил, но в конце сдержал атаки «Далласа».

Денис ГУРЬЯНОВ, «Даллас» — 0+0, «0» за 9 минут

Александр РАДУЛОВ, «Даллас» — 0+0, «-3» за 23 минуты.

Кажется, что Денис Гурьянов поедет в «Техас», хотя то, что при нем не пропускали в отведенное время, заставит Кена Хичкока задуматься. Но, будем честными, Гурьянов в четвертом звене — это микроскоп, заколачивающий гвозди.

А вот игра Радулова была совсем неудачной. К ужасному показателю полезности можно добавить две минуты штрафа за толчок на борт, а также всего один бросок по чужим воротам. Но Радулов из тех, кому нечего доказывать в выставочных играх.

«ВИННИПЕГ» — «КАЛГАРИ» — 5:2

Дмитрий КУЛИКОВ, «Виннипег» — 0+0, «0» за 20 минут.

Принял участие в одной из самых зрелищных игр предсезонной подготовки, где было много стычек, борьбы и голов. Микроматч завершил со счетом 1:1, но в большинстве случаев был надежен.

«ТОРОНТО» — «МОНРЕАЛЬ» — 5:1

Никита ЗАЙЦЕВ, «Торонто».

Игра проходила на стареньком стадионе «Рико», где играет фарм-клуб «Марлиз». Там очень душевно, а вот статистикам места не хватило. Из-за этого мы не можем рассказать о цифрах нашего защитника, но, поверьте, они будут идеальны. Зайцев — основной игрок клуба, бессменный, который ошибается крайне редко. Может быть, даже на Матч звезд попадет.

«РЕЙНДЖЕРС» — «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» — 3:2

Иван ПРОВОРОВ, «Филадельфия» — 0+0, «-1» за 25 минут

Павел БУЧНЕВИЧ, «Рейнджерс» — 0+2, «0» за 19 минут.

Павел набрал первые очки в тренировочном лагере, и будем надеяться, что так будет и дальше. Особенно красивой получилось вторая передача, когда он отдал подкидку через две клюшки в борьбе. Мог забить и сам — нанес три броска.

Иван Проворов сыграл на своем обычном уровне, но в моменте со второй шайбой в ворота «Флайерз» был немного нерасторопным. Но «Филадельфия» вообще производит тягостное впечатление. Там все могут внезапно замереть.

«АЙЛЕНДЕРС» — «НЬЮ-ДЖЕРСИ» — 3:0

Ярослав ДЫБЛЕНКО, «Нью-Джерси» — 0+0, «-1» за 22 минуты

Николай КУЛЕМИН, «Айлендерс» — 0+1, «+1» за 12 минут.

Что касается Николая, то у него все по-прежнему. Играет в третьем звене, а тренеры гадают, получится ли у него что-то в атаке или нет. Напоминать ли про пять миллионов или бессмысленно? Набрал первое очко в тренировочном лагере. Но атака была на пустые ворота и, кроме того, Кулемин, кажется, отбросил вслепую в средней зоне и очень удивился, что шайбу подхватил его партнер.

В этом матче большее внимание было к Ярославу. В этот день его команда проводила два матча, и Дыбленко формально уехал во вторую команду. Но ему стыдиться нечего. Он реально готов к этому хоккею, остались мелочи, которые придут со временем. В пропущенной шайбе абсолютно не виноват.