«Рейнджерс» победили «Филадельфию» в выставочном матче

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Встреча, прошедшая в понедельник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей шайбы забросили Рик Нэш (4-я минута), Мика Зибанежад (46) и Райан Макдона (64). Российский форвард «Нью-Йорка» Павел Бучневич сделал две результативные передачи. У проигравших дубль сделал Трэвис Санхейм (6, 40).

«Нью-Йорк Айлендерс» дома нанес поражение «Нью-Джерси Девилз» — 3:0. Форвард хозяев Николай Кулемин отметился результативным пасом.

«Торонто Мейпл Лифс» был сильнее «Монреаль Канадиенс» — 5:1. У победителей защитник Никита Зайцев сделал голевую передачу. Также результативной передачей отметился защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в победном матче с «Даллас Старз» — 4:2.

В других матчах зафиксированы следующие результаты:

«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:8,

«Бостон» — «Чикаго» — 4:2,

«Детройт» — «Питтсбург» — 4:1,

«Виннипег» — «Калгари» — 5:2,

«Эдмонтон» — «Каролина» — 2:6.