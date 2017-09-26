«Рейнджерс» победили «Филадельфию» в выставочном матче
МОСКВА, 26 сен —
Р-Спорт. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме одержали победу над «Филадельфией Флайерз» в выставочном матче НХЛ.
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Встреча, прошедшая в понедельник в
«Нью-Йорк Айлендерс» дома нанес поражение «Нью-Джерси Девилз» — 3:0. Форвард хозяев Николай Кулемин отметился результативным пасом.
«Торонто Мейпл Лифс» был сильнее «Монреаль Канадиенс» — 5:1. У победителей защитник Никита Зайцев сделал голевую передачу. Также результативной передачей отметился защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров в победном матче с «Даллас Старз» — 4:2.
В других матчах зафиксированы следующие результаты:
«Оттава» — «Нью-Джерси» — 1:8,
«Бостон» — «Чикаго» — 4:2,
«Детройт» — «Питтсбург» — 4:1,
«Виннипег» — «Калгари» — 5:2,
«Эдмонтон» — «Каролина» — 2:6.
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