Прогноз на сезон НХЛ. Тихоокеанский дивизион: Шипачёв не поможет «Вегасу»?

4 октября стартует 100-й, юбилейный регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги, который продлится до 7 апреля. Настало время подробно изучить, с какими ощущениями команды подошли к новому сезону, а начнём мы с Тихоокеанского дивизиона.

«Сан-Хосе Шаркс»

Ключевые приобретения: з. Шимек, н. Боллиг, в. Бибо



Ключевые потери: н. Марло, з. Шлемко, з. М. Мюллер



Для «акул» межсезонье прошло достаточно спокойно: клуб избегал каких-либо крупных сделок, почти полностью сохранив прошлогодний состав. Главной трудностью для «Шаркс» становится постепенное старение главных действующих лиц, и для заполнения образующихся пустот требуется всё больше талантливой молодёжи. Потеряв Дэвида Шлемко, «Сан-Хосе» будет больше требовать от чешского защитника Радима Шимека, чей талант сравнивали с Никитой Зайцевым, а в нападении пришло время показать себя швейцарцу Тимо Майеру, который два года назад был выбран на драфте под общим девятым номером.

Лучший сценарий: достаточно редко случается так, что руководство клуба всё лето ведёт себя исключительно тихо, почти не участвуя в общей суете по поводу свободных агентов. Несмотря на потери, калифорнийцы не стали искать счастья на стороне, а пополнили состав «проспектами», которые уже были в системе команды. «Акулы» играют по жёсткой системе, уделяя основное внимание обороне. Вратарю Мартину Джонсу почти не приходится «воровать» победы, а наличие такого лидера, как Брент Бёрнс, даёт уверенность в хорошей игре спецбригад. Если не случится травм, «Сан-Хосе» выдаст очередной сезон с показателем в 90−95 очков и будет бороться за победу в дивизионе.



Худший сценарий: Торнтону — 38 лет, Павелски — 33, средний возраст четырёх лучших защитников — выше 32. «Акулы» умеют играть умно и структурированно, однако окно их возможностей стремительно закрывается. Это значит, что возможен повышенный травматизм, необъяснимые спады и прочий, внезапно высыпавшийся «песок».



Прогноз «Чемпионата»: 4 место в дивизионе. Уровень таланта у «Шаркс» позволяет рассчитывать на попадание в плей-офф, но обе позиции кубковых уайлд-кард достанутся командам Центрального дивизиона.

«Аризона Койотс»

Ключевые приобретения: з. Яльмарссон, н. Степан, в. Раанта, н. Итем, н. Казинс



Ключевые потери: н. Доан, в. Смит, н. Врбата, з. Мёрфи, н. Бурмистров, з. Де Анджело, н. Холланд.



«Аризона» в межсезонье вела очень активную кадровую политику, но на что способна обновлённая команда с тренером-новичком Риком Токкетом — полная загадка. Болельщики ждут, что в стане «койотов» наконец-то выстрелит нападающий Дилан Строум, который был выбран на драфте 2015 года под общим третьим номером, и чей уровень таланта сравнивали с Джоном Таваресом. В прошлом сезоне Строум снова великолепно выступил в молодёжной лиге Онтарио, но его опыт в НХЛ ограничивается семью матчами и одним набранным очком. Приобретение центрфорварда «Рейнджерс» Степана также оценивается неоднозначно: с одной стороны, это классный универсал в расцвете лет, с другой — зарплата в $ 6,5 млн. за сезон является слишком завышенной.



Лучший сценарий: для тех, кто любит молодость и задор, «Аризона» — лучшая команда для сопереживания. У «Койотс» потрясающая коллекция молодых звёзд, собранная за пять последних драфтов: Доми, Келлер, Дюклер, Строум, Дворак и Перлини должны радовать глаз своей активной и свежей игрой. Другое дело, что стабильность и надёжность могут отсутствовать напрочь, и здесь будет многое зависеть от той стратегии, которую выберет Токкетт. Если он сумеет ослабить поводья, натянутые Дэйвом Типпеттом, и даст молодёжи творить, она может сделать «койотов» командой-сенсацией.



Худший сценарий: набор классных молодых игроков — далеко не гарантия безоблачного будущего, что с блеском демонстрирует в последние сезоны такой клуб, как «Флорида Пантерз». Далеко не каждый талант способен полностью раскрыться, а уход в тень и периодическая «невидимость» на площадке плохо сочетаются с реализацией амбициозных планов. Не вполне ясен и потенциал финского стража ворот Антти Раанты, который был прекрасен в роли дублёра Лундквиста, но может «поплыть» при более серьёзной нагрузке.



Прогноз «Чемпионата»: 6 место в дивизионе, но не стоит называть «Аризону» «дном». Потенциал у команды очень неплохой.

«Ванкувер Кэнакс»

Ключевые приобретения: н. Ганье, н. Ванек, н. Бурмистров, з. Дель Зотто, з. Уиркош.



Ключевые потери: в. Миллер, з. Сбиса.



Генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг очень старался расшевелить ванкуверское болото за счёт различных приобретений, но помогут ли они освежить команду — большой вопрос. «Ванкувер» находится на первом этапе глобальной перестройки, и в предстоящем сезоне болельщикам «Кэнакс» предстоит выяснить несколько спорных моментов. Ключевые из них — профпригодность на уровне НХЛ нового главного тренера Трэвиса Грина и судьба братьев Сединов, которые к февралю 2018 года могут отправиться на трансфер из-за заканчивающихся контрактов. Даниэлю и Хенрику скоро стукнет по 37 лет, и хотя каждый из них заработал право остаться в «Ванкувере», их продуктивность и польза неуклонно движется вниз. Грамотный обмен на талантливую молодёжь и хорошие драфт-пики может оказаться для «Кэнакс» лучшим вариантом.

Лучший сценарий: Грин может откопать старую «магию», которую не нашёл Уилли Дежарден. Седины, Луи Эрикссон и Сэм Ганье ещё вполне способны попортить крови соперникам, а если шведские вратари Маркстрём и Нильссон вовремя разберутся, кто из них будет первым номером, то «Кэнакс» вполне может приятно удивить.



Худший сценарий: после ухода Райана Миллера у «Ванкувера», по сути, нет стартового голкипера — ни один из нынешних вратарей не играл более 35 матчей за сезон. Если к нестабильности на последнем рубеже добавится и долгая адаптация Грина к работе в НХЛ, то «Ванкувер» запросто может провалится.

Прогноз «Чемпионата»: 7 место в дивизионе. Соперники слишком сильны, а «Ванкувер» куда ближе к победе в драфт-лотерее, чем к месту внутри кубковой зоны.

«Вегас Голден Найтс»

Ключевые приобретения: н. Нил, в. Флёри, н. Шипачёв, н. Маршессо, н. Хаула, н. Карлссон, з. Гаррисон, з. Теодор, в. Пикар



Ключевые потери: з. Мето, з. Емелин, з. Ван Римсдайк, н. Крюгер.



«Вегас» собран с миру по нитке, и несмотря на общее волнение и восторг, вряд ли кто-то удивится, если «золотые рыцари» будут на протяжении первых сезонов обитать в самом низу турнирной таблицы. Главная интрига для российского болельщика — это, конечно, игра Вадима Шипачёва, который будет пробовать свои силы в НХЛ. Если Вадим оправдает надёжды, то генеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи сможет смело считать себя победителем, поскольку легко и непринуждённо вытянул для команды центрфорварда первого звена. Другое дело, если Шипачёв провалится: ещё одного игрока, способного сыграть на позиции главного центра, у «Голден Найтс» нет.



Лучший сценарий: если Марк-Андре Флёри избежит травм и будет действовать, как в лучшие годы, если имеющиеся защитники будут надёжно цементировать оборону, если не будет проблем с игровой дисциплиной, то «Вегас» будет в состоянии иногда выигрывать со счётом 1:0 или 2:0. Тайный козырь «рыцарей» — это сама расслабляющая атмосфера города, где гостям будет тяжело сосредоточиться собственно на хоккее.



Худший сценарий: с момента появления потолка зарплат лишь одна команда забивала в сезоне менее двух шайб за матч — это был «Баффало» в сезонах-2013/14 и 2014/15. «Вегас» близок к тому, чтобы попасть в эту неприятную компанию, поскольку забрасывать шайбы у «рыцарей» просто некому. Нил может пропустить старт сезона из-за травмы, Шипачёву потребуется время на адаптацию, а один Маршессо в Неваде не воин.



Прогноз «Чемпионата»: 8 место в дивизионе. Забудьте про «Вегас», соперники будут громить и сжирать его, не оставляя крошек.

«Лос-Анджелес Кингз»

Ключевые приобретения: н. Каммалери, в. Кемпер, з. Фолин.



Ключевые потери: в. Бишоп, з. Макнэбб, з. М. Грин, н. Сетогучи.



«Короли» пытаются заново найти победную тропинку — именно этим были продиктованы перемены в руководстве, когда на позиции главного тренера и генерального менеджера пришли Джон Стивенс и Роб Блэйк. За три последних сезона команда дважды не попадала в плей-офф, и если в первой половине сезона «Лос-Анджелесу» не удастся вернуть былой кураж, не исключена полная перемена вектора. Тотальная распродажа ветеранов и скупка раундов драфта «Кингз» вряд ли грозят, но перестройка состава на лету крайне редко проходит удачно.



Лучший сценарий: Джону Стивенсу жизненно необходимо вернуть былые кондиции нападающим «Лос-Анджелеса», ведь в прошлом сезоне «короли» закончили «регулярку» на 25 место по уровню результативности. Если Тоффоли снова забьёт под тридцать голов, если Каммалери будет хорош у чужих ворот и в силовой игре, если внезапно выбросит костыли Мариан Габорик — на игру «Кингз» вновь будет приятно смотреть. Плюс ко всему — здоровье и игровая форма голкипера Джонатана Куика, чью роль невозможно переоценить.

Худший сценарий: на одном характере далеко не едешь, и «Лос-Анджелес» может подкосить неопытность оборонительной линии, где лишь Даути, Маззин и Мартинес сыграли более 100 матчей в НХЛ. Если опытные нападающие не отыщут в своих баках запасы бензина, калифорнийцев ждёт не самый лучший сезон. Ключевой его частью для «Кингз» станут октябрь и ноябрь.



Прогноз «Чемпионата»: 5 место в дивизионе. Ужасными «короли» не будут, но нынче бал на Западном побережье правят «Эдмонтон», «Калгари» и «Анахайм».

«Анахайм Дакс»

Ключевые приобретения: в. Миллер.



Ключевые потери: з. Стоунер, з. Теодор, в. Бернье, н. Томпсон.



В прошлом году «Анахайму» удался великолепный финиш регулярного чемпионата, который позволил украсть победу в дивизионе и с хорошим настроением провести плей-офф, где «утки» уступили в финале конференции «Нэшвиллу». Костяк команды стал старше, но команда Рэнди Карлайла всё ещё очень крепка, способна играть очень жёстко, а наличие отменного оборонительного корпуса поможет справиться с возможными спадами в атаке.



Лучший сценарий: Гецлаф, Перри и Кеслер ещё полны сил, и если хандра и неудачи останутся в прошлом, то «Дакс» окажет мощную конкуренцию «Эдмонтону» и «Калгари». Гибсону пришло время полностью реализовать свой потенциал, а на случай вероятных травм у «уток» есть опытнейший Райан Миллер. Если соперники вновь забуксуют в концовке сезона, более опытный «Анахайм» снова способен выскочить на вершину таблицы.



Худший сценарий: ведущий снайпер «Анахайма» последних лет Кори Перри провёл ужасный прошлый сезон, не добравшись даже до отметки в 20 голов. Если этот спад превратится в тенденцию, а Гецлаф или Кеслер не смогут тянуть всё на себе, то эффективность атаки «Дакс» может очень чувствительно упасть. А вот вариативность в обороне и наличие двух разноплановых голкиперов дают значительный запас прочности, так что резкого провала «уток» вряд ли стоит ожидать.



Прогноз «Чемпионата»: 3 место в дивизионе. За молодёжью уже не угнаться, но и «пылить» пока рановато.

«Калгари Флэймз»

Ключевые приобретения: з. Хамоник, в. Лак, в. Смит



Ключевые потери: в. Эллиотт, в. Джонсон, з. Энгелланд, н. Бума.



В прошлом году «огонькам» не очень удался старт сезона, но ближе к его завершению «Калгари» выдал прекрасные февраль и март, в которых было одержано 19 побед. Нынче подобных «качелей» быть не должно, поскольку руководство клуба решило главную проблему команды — вратарскую. Новым стартовым голкипером «Флэймз» станет опытный Майк Смит, пришедший из «Аризоны», а сменщик Эдди Лак будет готов подстраховать его в случае необходимости. Ещё один тайный козырь — это защитник Трэвис Хамоник, способный качественно усилить обе спецбригады.



Лучший сценарий: у нынешнего «Калгари» есть всё, что необходимо для победы: и молодой лидер (Джонни Годро), и опытные ветераны в атаке (Стэйджан и Верстиг), и молодая звезда защиты (Дуги Хэмилтон), и харизматичный капитан (Джиордано) и качественная вратарская связка. Если всё это заработает так как надо с самого начала сезона, «огонькам» вполне по силам выиграть свой дивизион и «дать копоти» в плей-офф.



Худший сценарий: если Годро или Монахан вдруг заскучают, то может внезапно оказаться, что поддержать их в атаке будет некому. Травмы немолодого Майка Смита тоже могут сильно испортить ситуацию, особенно если будут часть случаться на старте сезона.



Прогноз «Чемпионата»: 2 место в дивизионе. Макдэвида в «Калгари» нет, но сезонную Битву при Альберте «огоньки» вполне могут выиграть.

«Эдмонтон Ойлерз»

Ключевые приобретения: н. Йокинен, н. Р. Строум.



Ключевые потери: н. Эберле, н. Пуйо, н. Деарне.