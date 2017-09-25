Никита Трямкин: В Ванкувере везде воняет «травой»
Российский великан из «Автомобилиста» — про возвращение в КХЛ, работу с Владимиром Крикуновым, сравнения с Здено Харой и мастерство братьев Седин.
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РУССКИЕ
— Вас не пугает, что КХЛ слегка преобразилась во время вашего отсутствия: есть СКА и ЦСКА, у которых безразмерные крутые составы, и есть все остальные?
— А чем они отличаются? Те же ноги и руки. Согласен, у СКА и ЦСКА очень хороший подбор игроков, но они такие же люди, как и мы.
— С кем тогда «Автомобилист» будет играть в финале Кубка Гагарина?
— Кто попадется — тот и попадется.
— Вам в одну из армейских команд не предлагали перейти?
— Я принадлежу «Автомобилисту». Поэтому не рассматривал переходы, даже если бы права обменяли. Специально узнавал, что еду домой, в родной клуб.
— Ваш земляк Павел Дацюк не раз повторял, что его всегда тянуло на родину.
— Жизнь без русских — финиш. И то, что на родину тянет — это абсолютно нормально. Тут мой родной город, моя родная команда, которая дала мне жизнь в хоккее.
— А почему контракт на три года?
— Посчитал, что это оптимальный срок. На год не хотел, на два — тоже показалось мало. На три — хороший контракт.
— Через три года права на вас все еще будут принадлежать «Ванкуверу».
— Что, не фартануло, что ли? Ну, а что — не скажу, что «Кэнакс» плохая команда или
— Один из ванкуверских порталов недавно проводил опрос насчет вас, и 51 процент считает, что вы не вернетесь.
— Все. Вот и решили (смеется). Посмотрим еще. Заслужу через три года — и все будет. А сейчас смысла нет даже думать. Все равно контракт.
— Его же можно расторгнуть.
— Нет, мне такие дела не по душе. Подписал — значит, должен отработать. Тем более что мне все нравится.
«ВАНКУВЕР»
— «Кэнакс» в это межсезонье неплохо усилились.
— Большую селекционную работу провели. И тренерский штаб заменили почти полностью. Надеюсь, у Трэвиса Грина все получится.
— Он же в «Ютике» работал. А вы до нее не доехали.
— Я его знаю по тренировочному лагерю. Мы с ним даже парой фраз перекинулись. Приятный человек.
— Вилли Дежарден неприятный?
— Нормальный он.
— Что Александру Бурмистрову пожелали после перехода в «Ванкувер»?
— С Бурмистровым не общались, но я его поздравил. А так — на связи с Колей Голдобиным. Интересно, как у него пойдет в этом лагере, потому что я за русских. Хочется, чтобы наш парень попал в основной состав. Хороший он, талантливый, быстрый.
— Общался летом с Дежарденом, и он сказал, что Голдобину надо повзрослеть.
— Блин, я, конечно, не тренер, но,
— Вы по этой же причине вернулись?
— Я много раз оставался лишним. Да даже не много — почти всегда именно я. И не понимал почему. Провожу хорошую игру, и минут за
— Вы же говорили, что Дежарден — очень прямой и открытый. Все равно не объяснял?
— Я разговаривал с ним один на один. Мог спросить у него что угодно. Мне даже говорили: «Как ты такое спрашиваешь?». Ну, а что мне делать? Я тренируюсь, работаю, потому и подхожу к тренеру, спрашивая, когда я буду играть. Я же не сидеть туда приехал.
— Генеральный менеджер Джим Беннинг утверждал, что вы уехали по семейным причинам. Сглаживал углы?
— Семейные тоже были. И хоккейные. Все в совокупности дало такой результат.
— «Ванкувер» ведь предлагал двухлетний односторонний контракт.
— Предлагал.
— В «Автомобилисте» больше денег дали?
— А я не
— После первых матчей за «Автомобилист» у вас игрового времени было меньше, чем в «Ванкувере». Я еще подумал: а стоило вам вообще возвращаться?
— После первого матча еще можно было
КРИКУНОВ
— Владимир Крикунов славится своей прямолинейностью.
— Хороший тренер. Я под стол пешком ходил — он уже был главным, само за себя говорит. Опыта — выше крыши. Взаимопонимание у команды с ним есть. Все нормально.
— В «Автомобилисте» вы стали бросать в два раза больше, чем в «Ванкувере».
— Так мне говорят: если есть момент — заряжай. Можно было бы и чаще, но бывает же такое, что вся игра под воротами идет. Я же не буду кричать: «Але, разойдись, я бегу». Бросать мне нравится. А голы забивать — еще больше нравится.
— Но первый гол после возвращения вы «Ак Барсу» совсем не в своем стиле забили: в проходе от ворот до ворот. У меня глаза на лоб полезли. Что это было?
— У нас от нападающих на собрании перед матчем требовали лезть на ворота. Я полез — и забил. Хорошо получилось.
— Крикунов просит вас чаще подключаться?
—
— Вас же
— У нас два центральных травмы получили. Решали, кого из защитников поставить. Поставили меня. Устал тогда очень. Бегают они много.
— Тяжело свой вес таскать?
— Ну, игра в защите и нападении очень отличается. А вес свой таскать для меня никогда не было проблемой — даже с моими килограммами. Просто стиль в нападении немного другой. Надо добежать, ударить и потом еще обратно бежать. Куда столько действий (улыбается)? А в защите — только ударить, и все.
— Сколько сейчас весите? Хотели же скинуть несколько килограммов со 120.
— Сейчас 114.
— Лучше стало?
— Конечно, лучше. Себе попробуйте блин на тело повесить. Я за океаном сильно перестроился в плане питания. Мне сейчас нравится есть то, что не дает жировой массы. Мне она совсем не нужна.
— От быстрых углеводов отказались?
— Да не то что отказался. Если захочу — поем. Когда ты ущемляешь себя в
— У Тайлера Сегина процент жира в ходе сезона падает до трех.
— У каждого свой метаболизм.
— А что реально происходило в «Ванкувере», когда вас хотели отослать в
— Привет ему передайте от меня. Это было связано не с весом. Они были недовольны моими кондициями. Но я работал, доказывал, старался. Говорили: езжай в АХЛ, поиграй там. Вот только это другой конец материка: лететь шесть часов до
— И в январе Дежарден заявил, что был не прав.
— Я ведь на самом деле доказал. Молодец Дежарден, признал, что он ошибся. Самокритичный человек (смеется). У меня были моменты, когда я его не понимал маленько, но все
МЕДВЕДЬ
— Когда вы уезжали, Олег Гросс говорил, мол, бросьте, какая ему еще НХЛ.
— Я не верю, что он в меня не верил. Вы меня обманываете (улыбается).
— Не только он с сомнением к этому относился.
— Когда мы проиграли в
— Вас же тогда разыграли еще — выпустили на лед одного на предматчевую раскатку.
— Это не то чтобы розыгрыш. Обычай, скорее. Над всеми новичками так подшучивают. За недели две до этого
— Вам в Ванкувере надавали кучу прозвищ.
— Как только ни называли. Трям, Ники, «Big Russian», «Crusher», «Russian Bear». Поездом еще называли. «Train» типа. «Поезд» его переехал, «Медведь» прибил, — такое говорили.
— А на тренировках не просили поменьше телом орудовать? Чтоб не убить никого.
— Так там такие тренировки… Были, конечно, и на единоборства. Но их настолько мало. Если у тебя спаренные матчи в час дня — какие там тренировки. Лишь бы поспать, отдохнуть, чтоб выйти посвежее. В тренировочном лагере — вот там да, можно было потолкаться. Только туда человек 70 приехало. Куда столько?
— Весело же.
— Мне вообще не весело было. Я работал, у меня там
— Говорят, вас в конце прошлого сезона побаиваться начали. После драки с Бенном и покинувшего лед на носилках Ричардсона.
— Зачем это Ричардсон делал — не понимаю. Зачем начал подсаживаться под меня — до сих пор загадка. Для чего? Я сделал два шага, но был не на большой скорости, чтобы он меня перекинул. Да и не смог бы он меня перекинуть,
— Замечали, что вас начали сторониться? Когда Милан Юрчина приехал в КХЛ, небольшие ребята старались от него подальше держаться. Тот же Панарин исключительно по большой дуге объезжал.
— Ну, Панарин кого хочешь по большой дуге объедет. Ему это большого труда не составляло никогда. Нет, когда применяешь силовые приемы каждый матч — тебя запоминают. По видео изучают. Если боялись — значит, было за что. В КХЛ, конечно, побольше пространства для маневра у нападающих. А там площадка меньше, и если ты привел форварда к борту — он никуда уже не денется. А тут вроде и привел, но этот лишний метр дает о себе знать. В НХЛ если догоняешь, и тебе еще подводят игрока, то ему только через стекло остается выпрыгнуть. Или в штрафной бокс забежать, чтобы уйти от столкновения. Здесь, наверное, у меня меньше силовых приемов, но я стараюсь. Не то чтобы покалечить
— В НХЛ
— Ничего конкретного. У меня был один момент с Дежарденом: человек катился с шайбой по борту, и у меня была хорошая позиция, чтобы его приложить. Я подкатился, встретил его, но он проскочил. Уилли подошел и говорит: «Он должен был остаться там, торчать из борта». Я через смену выхожу, тут же очень похожая ситуация, и я роняю соперника. Подъехал к лавке, он мне: «Ну вот, другое дело». Там вообще отношение к хитам другое. Дома играешь, стукнул
— Но
— В Ванкувере круто. После силовых, бросков — все орут, в штангу попал — «ваааау». И еще
— Дежарден говорил, что если вы будете так «раздавать» силовые приемы и вообще играть с такой злостью и агрессией все время, как иногда получалось, то доиграетесь до первой пары любого клуба НХЛ.
— Да? Надо запомнить. Потом спрошу с него.
ХАРА
— С
— С щитками никогда проблем не было. А вот с коньками — да. Лет в 15 начались, когда нога переросла 46-й размер. Это сейчас в магазине можно 47-й найти, но не тогда. Благо детская наша школа заказывала. Возили из Швейцарии и Финляндии. За что ей спасибо. Сейчас у меня 48-й размер.
— А клюшки?
— А что клюшки? Взял бревно пожестче и беги. Ну, ломал их часто. Так получалось. Дури много было.
— Длина же особенная. В НХЛ она ограничена 63 дюймами, но если ты ростом два метра и выше, то можно 65-дюймовый черенок, как у Здено Хары.
— У
— Насколько жесткие клюшки берете?
— Ну, не максимально, но достаточно. Чтобы они как щепки не летели. Если брать помягче — летят. И тяжело ей тогда управлять.
— Овечкин ломает по 200 клюшек за сезон.
— Может, и я так скоро начну. Если бросать побольше буду.
— На внутрикомандных соревнованиях «Ванкувера» на самый мощный щелчок какое место заняли?
— А я тогда свинкой как раз болел, когда у нас «Суперскиллз» устраивали. Но
СЕДИНЫ
— Рост вообще бывал объектом шуток? Достать воробушка не просили?
— Да нет. Мне вообще очень понравилось, как меня за океаном встретили, как ко мне относились. Все очень добрые, помочь всегда готовы. И ветераны, и молодежь. Спрашивали, надо ли подвезти, надо ли
— Вокруг вашего приезда был
— Меня больше всего поразило, что «Хара-младший приехал». «Вы считаете, что вы с ним похожи?». Хотелось ответить: «У нас мама с папой разные. Поэтому мы не похожи». Эти сравнения вообще всегда смешные. Будущих Кросби каждый год находят. А мы все разные, какие бы у нас фамилии ни были. И я сразу говорил, что не надо меня сравнивать. Чтобы мне как он играть — еще пахать, пахать и пахать.
— Когда Хара попал в систему «Айлендерс», над ним даже в АХЛ все смеялись. Потому что тренеры его за ручку водили.
— А сейчас у него Кубок Стэнли и «Норрис Трофи», он в полном порядке и капитанит в «Бостоне». Замечательный пример — он всем доказал, что глупо смеяться над кем бы то ни было. Что тут добавить? Я тоже не хочу останавливаться, хочу все время развиваться. В НХЛ я очень многое для себя почерпнул. И у партнеров, и у соперников, и в плане опыта. Посмотрел, что, кто и как делает. Узнал, каким должен быть тренировочный процесс. Знаю теперь, как следить за состоянием между играми. С точки зрения профессионализма — это огромный опыт. Подсмотрел все, записал и в кармашек положил.
— В каждом клубе НХЛ есть тренеры по развитию игроков, по катанию. Вами
— Они в основном нападающими занимались. Я занимался с тренером по катанию один на один, когда свинкой переболел. Команда уехала потому что. Тренеры хорошие, с ними интересно. Нет такого, что, мол, иди тренируйся, круги нарезай. Много упражнений, тренажеры на льду, стойки разные. Интересно было. Но в ходе сезона этим заниматься особо некогда. Ну, и они в основном с нападающими, которые помоложе, работали. Больше на руки.
— На Сединов в «Ванкувере» как на богов смотрели?
— Я таких профи вообще не видел. Как они в свои годы тренируются. Не то что они старые — они в порядке. Свои 40 очков они всегда наберут.
— Ну, так мало они никогда не набирали. Это просто у вас все настолько плохо в том сезоне было.
— Печально, печально (улыбается). Седины реально живут хоккеем. Мне очень жаль, что они не выигрывали Кубок Стэнли. Седьмой матч в финале проиграли. Зато Олимпиаду выиграли. И им эта Олимпиада… Может, она стала бы для них последней. Но старший брат все равно сказал: «Так мы ее выигрывали уже». У нас
— Есть знаменитая гифка, на которой они пьют водичку на лавке, двигаясь абсолютно идентично, будучи предельно похожими. Вы их отличали вообще?
— Отличал. Есть у них различия. Ну и опыт у меня с близнецами есть — я же со Стрельцовыми играл. Их тренеры вечно путали, а я все удивлялся: ну как можно не отличить? Они абсолютно же разные. У Стрельцовых у одного лицо было поменьше, у другого — реально шире. У одного еще родинка на подбородке. Я если сбоку на них смотрел, тогда сложнее — как раз по родинке ориентировался. При этом в команде их все «брат» называли, не различая. А у Сединов — контуры лица маленько разные. Вообще не проблема.
— Правда, что Свен Берчи на тренировках мог всю пятерку объехать?
— Да. Классный парень. Не то чтобы он прямо «шнуровал» всех, но мог обыграть, показать
— Ваш знакомый Линден Вей в «Барысе» зажигает.
— И Скилле в Минске хорошо начал. Дай бог, нравится им, поедут на Олимпиаду.
— Это уровень настолько разный в НХЛ и КХЛ?
— Да не настолько и разный. Роль у них тут другая. Там они играли в
НАРКОМАНЫ
— Говорят, Ванкувер — самый наркоманский город по крайней мере в Канаде.
— Есть такое. Наркоманский, что уж тут. Все курят траву повсеместно. Город весь в дыму. Там еще улица есть — не помню, как называется. Так там даже на машине страшно ехать. Много нехороших этих ребят. Они на ногах уже стоять не могут, но все равно дымят, не останавливаясь. Там такой беспредел — реально разгромленная улица. Cirque du Soleil в Ванкувер приезжал, мы с женой ездили, а возвращались
— А в приличных районах?
— Да везде курят. Там не то что пахнет травой — воняет, везде вонища. Ладно эта наркоманская улица, куда этих ребят сселяют, но в даунтауне, в центре города воняло так же. Мы жили на десятом этаже — даже там, бывало, пахло. Это ж сколько надо курить? Мне кажется, можно было высунуть трубку в окно и надышаться.
— Азиатов там еще много.
— Чуть ли не больше половины населения, наверное. Но они
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