С кем Анисимов будет играть после ухода Панарина?

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Виктория БУЛАХОВА

из Чикаго

— Ваш бывший партнер Артемий Панарин в матче против «Чикаго» не сыграл. Вам удалось поговорить с ним хотя бы по телефону?

— Да, пообщались чуть-чуть. Я думал, что он будет играть в Чикаго, ведь в пятницу Артемий не выходил на лед. Но оказалось, что и на эту игру он не был заявлен.

— Новый сезон не за горами. Как настроение во время подготовительного сбора «Ястребов»?

— Хорошее. Есть небольшой осадок, что проиграли на льду «Юнайтед Центра» «Коламбусу», но очень рад, что сезон наконец-то начался. Я готов идти в бой.

— Кажется, начало сезона для вас выдалось достаточно обнадеживающим — на льду вы смотритесь очень уверенно.

— На мой взгляд, первую свою игру с «Детройтом» провел не очень, вкатываюсь еще немного. Во второй — против «Коламбуса» — более-менее что-то уже начало получаться, начали находить общий язык с партнерами. Думаю, все нормально будет. Время у нас еще есть.

— Артем Анисимов в центре третьего звена, Патрик Шарп и Джон Хейден — по краям. Как вам самому дизайн такой тройки?

— Мне кажется, хорошее звено у нас. Мне интересно играть с ребятами. Хейден — пробивной хоккеист, не стесняется силовой борьбы, привносит физический аспект в нашу тройку, делает очень много работы, которую простой зевака может и не заметить. А Шарп очень техничный форвард с отличным набором умений и навыков. Патрик — двухсторонний игрок. Он может хорошо играть как в обороне, так и в атаке.

— Что ему и удалось продемонстрировать, когда он отдал вам передачу, а вы забили гол. Вы немного сменили позицию и отправили «бабочку» в ворота Йонаса Корписало не с привычного вам пятака, а подхватив шайбу с передачи Шарпа на правом фланге у синей линии.

— Мне удалось хорошо прочитать ход игры. Понял, что шайба отскочит к нашему защитнику, и он будет проталкивать ее по борту. Заметил, что как раз там же оказался и Шарпи. Сам же я ускорился в нужный момент, а Патрик отдал хорошую передачу, которая вывела меня один на один с вратарем. Как раз за одну смену до нас, наш запасной вратарь Антон Форсберг подсказывал ребятам, куда нужно бросать Корписало, где у него слабое место. Вот туда я и бросил — и попал (улыбается. — Прим. «СЭ»). Конечно, рад тому, что забил. Уверенности прибавилось, удалось раскрепоститься и сконцентрироваться на хорошей игре, на хоккее.

— Как для вас лично складывается нынешний предсезонный сбор команды?

— Очень хорошо. Мне нравится, как развиваются события. Удалось почувствовать игру, хорошо потренировались, провели уже три выставочные встречи.

— Для вас это третий сбор в составе «Чикаго». Сценарий подготовки из года в год меняется или события развиваются по уже знакомому плану?

— Начало первого сбора в Чикаго я пропустил, потому что как раз в то же время у нас с Ксюшей родился сын. Во втором сезоне начало тренинг-кэмпа в «Блэкхокс» совпало с Кубком мира, где я выступал за сборную России, поэтому часть сбора я тоже пропустил. Мне тяжело ответить на этот вопрос — это мой первый полноценный сбор в «Чикаго».

— Ближайшие четыре дня команда проведет в Индиане, где будет тренироваться на территории университета Нотр-Дама. Подобные вылазки помогают подопечным Джоэля Кенневилля абстрагироваться от семейной рутины в Чикаго и сконцентрироваться только на хоккее?

— Думаю, это пойдет игрокам только на пользу. Это даст нам возможность узнать друг друга, поближе познакомиться с новичками и провести всем вместе время за ужинами.

— А на чем вы акцентировали внимание во время межсезонья?

— Главной целью было залечить все свои травмы, хорошо подготовиться физически, чтобы сыграть 82 игры в регулярном сезоне и все матчи плей-офф на высоком уровне. К этому и готовлюсь.

— Вы упоминали, что летом тренировались в Швейцарии под руководством Владимира Юрзинова?

— Он очень многому меня учит и дает дельные советы. На протяжении всей своей энхаэловской карьеры во время летнего перерыва я стараюсь провести сбор под руководством Владимира Владимировича. А до НХЛ он два года был моим наставником в ярославском «Локомотиве». Он очень сильно помог мне в моей хоккейной карьере. За что я ему очень благодарен.