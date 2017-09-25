НХЛ улучшила статистику Мориса Ришара спустя 17 лет после его смерти
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Канадец Морис Ришар, на протяжении 18 сезонов выступавший за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», получил дополнительную голевую передачу в результате пересчета статистики. Об этом сообщает агентство AP.
Специальная команда НХЛ шесть лет вела работу по пересчету статистики матчей лиги в период с 1917 по 1987 год. В ходе проделанной работы было обнаружено, что Ришар отдал результативную передачу на Тоу Блейка во втором периоде встречи между «Монреалем» и «Бостоном», состоявшейся 4 ноября 1945 года. Матч завершился победой «Бостона» со счетом 6:5.
Таким образом, на счету Ришара, ушедшего из жизни 27 мая 2000 года, стало 544 шайбы и 422 результативные передачи за 18 лет карьеры в НХЛ.
Ришар, игравший на позиции нападающего, стал первым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забросить 50 шайб за один сезон (1944/45). В его честь по инициативе «Монреаля», за который игрок выступал с 1942 года и на протяжении всей карьеры, в 1999-м была учреждена премия лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ «Морис Ришар Трофи».
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