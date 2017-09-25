Флёри помог «Вегасу» обыграть «Анахайм» в своём дебютном матче за клуб

Первый матч за «Вегас» провёл вратарь Марк-Андре Флёри, который отразил 26 из 28 бросков по воротам и закончил встречу с процентом отражённых бросков 92,9. Нападающий Вадим Шипачёв не принимал участия в матче.



«Вегас» — «Анахайм» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

1:0 — Пулккинен (Хант, Тайнэн), 5:50, бол.

2:0 — Бишофф (Карлссон, Колесар), 17:40.

3:0 — Гика (Райнхарт, Хант), 25:41.

3:1 — Сабурин (Расмуссен, Джонс), 32:52.

4:1 — Беллемар (Мато), 54:41.

4:2 — Флор (Стил, Сабурин), 59:35.