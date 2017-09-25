Флёри помог «Вегасу» обыграть «Анахайм» в своём дебютном матче за клуб
«Вегас Голден Найтс» одержал победу в предсезонном матче с «Анахайм Дакс», встреча завершилась со счётом 4:2.
Первый матч за «Вегас» провёл вратарь
«Вегас» — «Анахайм» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Пулккинен (Хант, Тайнэн), 5:50, бол.
2:0 — Бишофф (Карлссон, Колесар), 17:40.
3:0 — Гика (Райнхарт, Хант), 25:41.
3:1 — Сабурин (Расмуссен, Джонс), 32:52.
4:1 — Беллемар (Мато), 54:41.
4:2 — Флор (Стил, Сабурин), 59:35.
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