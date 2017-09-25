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25 сентября 2017, 9:36 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» победить «Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 25 сентября. «Сент-Луис» обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1. Увеличить
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В составе победителей одну шайбу забросил Владимир Тарасенко. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не смог отметиться результативными действиями.

В другом предсезонном матче «Вегас» победил «Анахайм» — 4:2. Российский форвард «Вегаса» Вадим Шипачев не принимал участия в игре.

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