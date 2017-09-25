Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов сыграл в предсезонном матче с «Миннесотой»
ТАСС, 25 сентября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов провел первый полноценный матч спустя восемь месяцев после травмы и операции.
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В предсезонной игре его команда победила «Миннесоту» со счетом 5:1. Варламов отразил 28 из 29 бросков. Российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов результативными действиями не отметился.
В прошлом сезоне Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры
Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.
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