Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов сыграл в предсезонном матче с «Миннесотой»

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В предсезонной игре его команда победила «Миннесоту» со счетом 5:1. Варламов отразил 28 из 29 бросков. Российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за травмы паха. В последний раз он выходил на лед 17 января, в конце января он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.