Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31111404/
25 сентября 2017, 9:32 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Вратарь клуба НХЛ «Колорадо» Семен Варламов сыграл в предсезонном матче с «Миннесотой»

ТАСС, 25 сентября. Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семен Варламов провел первый полноценный матч спустя восемь месяцев после травмы и операции.

В конце января голкипер перенес операцию и выбыл до конца сезона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В предсезонной игре его команда победила «Миннесоту» со счетом 5:1. Варламов отразил 28 из 29 бросков. Российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне Варламов провел 24 матча, в которых одержал шесть побед, в среднем пропуская по 3,38 шайбы за игру при 89,8% отраженных бросков. Голкипер несколько раз пропускал игры из-за травмы паха. В последний раз он выходил на лед 17 января, в конце января он перенес операцию и выбыл до конца сезона.

Варламов является чемпионом мира 2012 года и серебряным призером чемпионата мира 2010 года. В составе сборной России он также играл на Кубке мира 2016 года.

Колорадо Эвеланш
Новости Матчи Состав Статистика
Миннесота Уайлд
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости НХЛ

Куда Ягру стоит сходить в Нижнекамске? Якупов — о «Колорадо», Знарке и Макдэвиде

Куда Ягру стоит сходить в Нижнекамске? Якупов — о «Колорадо», Знарке и Макдэвиде

Российский нападающий Наиль Якупов, который летом подписал контракт с «Колорадо», в интервью «СЭ» рассказал о партнерах по новой команде, предложении из КХЛ и шансах Яромира Ягра перейти в «Нефтехимик».
Еще 7 новостей  Все новости

Анастасия Павлюченкова поднялась на четыре позиции в рейтинге WTA

СМИ: футболист ПСЖ Кавани не уступил право бить пенальти Неймару за бонус в €1 млн

Исполком WADA принял критику Риди в адрес NADO, призвавших отстранить Россию от ОИ

Полиция задержала двух фанатов "Зенита" на матче с "Краснодаром" за хулиганство