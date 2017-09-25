В первой трети матча Джемми Макгинн вывел «Флориду» вперёд. Во второй трети матча Александр Волков счёт сравнял, однако чуть позже Евгений Дадонов вновь вывел «Пантерз» вперёд. В заключительной трети матча Радим Врбата упрочил преимущество «Флориды». На 53-й минуте Александр Волков сократил разрыв в счёте до минимума, однако отыграться «Тампе» не удалось. Под занавес матча Джонатан Юбердо поразил пустые ворота. Как итог — 4:2 в пользу «Пантерз».

Нападающий «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов отметился голом, провёл на льду 16 минут и 7 секунд и заработал показатель полезности «+1». Форвард «Пантерз» Максим Мамин провёл на льду 8 минут 15 секунд и отметился показателем полезности «-1».

Форвард «Тампы» Александр Волков провёл на льду 15 минут 25 секунд, оформив за это время дубль при показателе полезности «0». Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв провёл на льду 23 минут 46 секунд и отметился показателем полезности «-1».