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25 сентября 2017, 0:45 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Коламбус» уступил «Нэшвиллу», у Панарина 2 паса, у Каменева 1

Действующий победитель Западной конференции Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» одолел «Коламбус Блю Джекетс» в предсезонном матче.

После первого периода «хищники» вели со счётом 2:0 благодаря голам Филиппа Форсберга и Микки Саломяки. Во второй трети матча команды обменялись голами — Кэм Аткинсон сократил разрыв до минимума, Кевин Фиала восстановил статус-кво. В заключительной трети матча Зак Веренски вновь сделал перевес в счёте минимальным, однако Понтус Эберг вернул «Нэшвиллу» преимущество в две шайбы. Ближе к концу матча Александр Веннберг сделал счёт 3:4, но отыграться «Блю Джекетс» не сумели. Боле того, Кевин Фиала поставил точку в матче, поразив пустые ворота.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился в этом матче двумя голевыми передачами. Российский хоккеист провёл на льду 19 минут и заработал показатель полезности «-1». Игровое время вратаря «Блю Джекетс» Сергея Бобровского составило 59 минут 14 секунд. Он отразил 25 бросков из 29 при проценте отражённых бросков 86,2.

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провёл на льду 13 минут 11 секунд при нулевом показателе полезности. Нападающий «Предаторз» Владислав Каменев отметился голевым пасом, провёл на льду 19 минут и 22 секунды, его показатель полезности составил «+2».

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