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24 сентября 2017, 20:11 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Клуб НХЛ «Монреаль» отправил Щербака в фарм-клуб

ТАСС, 24 сентября. Российский хоккеист «Монреаля» Никита Щербак отправлен в фарм-клуб. Об этом сообщает пресс-служба «Монреаля».

21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах в составе команды. Увеличить
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21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах в составе «Монреаля». Также в «Сент-Джонс Айскэпс» отправятся нападающий Мартин Ривэй и вратарь Закари Фукале.

Нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером в 2014 году. В прошлом сезоне Щербак сыграл три матча в составе «Монреаля» в НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.

Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 5 октября. Первый матч Американской хоккейной лиги (АХЛ) пройдет 7 октября.

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