Клуб НХЛ «Монреаль» отправил Щербака в фарм-клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

21-летний нападающий не набрал ни одного очка в двух предсезонных матчах в составе «Монреаля». Также в «Сент-Джонс Айскэпс» отправятся нападающий Мартин Ривэй и вратарь Закари Фукале.

Нападающий был задрафтован «Монреалем» под общим 26-м номером в 2014 году. В прошлом сезоне Щербак сыграл три матча в составе «Монреаля» в НХЛ, отметившись заброшенной шайбой.

Чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) начнется 5 октября. Первый матч Американской хоккейной лиги (АХЛ) пройдет 7 октября.