Чемпион НХЛ «Питтсбург» принял приглашение Трампа посетить Белый дом

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Президенты США традиционно приглашают в Белый дом команды — победителей национальных чемпионатов. В субботу от приглашения отказался действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» после того, как глава государства исключил из списка приглашенных одного из лидеров команды Стефена Карри.