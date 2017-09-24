Чемпион НХЛ «Питтсбург» принял приглашение Трампа посетить Белый дом
МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Действующий чемпион Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» принял приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
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Президенты США традиционно приглашают в Белый дом команды — победителей национальных чемпионатов. В субботу от приглашения отказался действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт» после того, как глава государства исключил из списка приглашенных одного из лидеров команды Стефена Карри.
«Питтсбург» уважает традицию посещения командами- чемпионами Белого дома, — говорится в сообщении
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