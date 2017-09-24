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МАККИННОН — ЗВЕРЬ

— В первом же матче за новую команду против «Далласа» (5:1) вы отдали три голевые передачи. Жизнь налаживается?

— Это только предсезонная игра, у соперника не было всех сильнейших, и у нас тренеры задействовали много молодежи. Но мне понравилось, как активно, с акцентом на атаку с самого начала играла наша команда. Шайбу защитники не передерживали, сразу ее отдавали вперед — в итоге за счет быстрого нападения столько и удалось забить. Варламов в воротах тоже был хорош. Какие-то выводы делать рано, но такая победа приятна в плане психологии.

— Своему бывшему тренеру Кен Хичкоку, державшего вас в «Сент-Луисе» в запасе, привет передали?

— Нет, я с ним не пересекся. Да и он о своих игроках думает только. Меня, наверное, не замечал.

— В выставочных играх разошлись и судьи, некоторые хоккеисты даже начали жаловаться на большое количество удалений.

— Сейчас появились новые установки насчет поведения игроков перед вбрасыванием, где они должны стоять, когда могут двигаться. Еще очень строго наказывают за удары клюшкой по рукам. Порой бывали даже смешные эпизоды, но если дают столько возможностей поиграть в большинстве, то почему бы и нет? Мне это нравится. В регулярном сезоне что-то, наверное, изменится. Хотя это не наши проблемы. Мы своей активностью заставляли «Даллас» нарушать правила.

— В прошлом сезоне «Колорадо» занял последнее место — над командой не смеялся только ленивый. От этого игроки успели отойти за лето?

— Я человек здесь новый, поэтому пока могу только говорить за себя. За межсезонье мне удалось перезагрузиться и выкинуть из головы весь негатив. Всегда легче все начинать сначала, чем что-то продолжать. Панических настроений нет. Да и грузят нас прилично каждый день, чтобы размениваться на какие-то ненужные мысли.

— «Колорадо» по силам выбраться из болота?

— В НХЛ часто бывает своеобразные горки. Вспомните «Торонто», который был худшей командой лиги, а на следующий сезон вышел в плей-офф и заставил помучиться «Вашингтон». Да и моя бывшая команда «Эдмонтон» тоже находилась много лет внизу и потом резко поднялась. Бывает, что обладатель Кубка Стэнли не попадает в плей-офф, как «Лос-Анджелес». Сейчас «Колорадо» и я тоже начинаем жизнь с чистого листа. Молодежь взрослеет, приходят новички и ветераны — все может измениться.

— Кто быстрее бежит, ваш бывший партнер по «Эдмонтону» Коннор Макдэвид или новый — одноклубник Натан Маккиннон?

— Сложно сразу сказать, оба в порядке в этом плане и чем-то даже похожи. Макдэвид разве что быстрее ногами перебирает, Маккиннон сильнее отталкиваться и чуть техничнее работает. Нэтан просто зверь. Но если будет возможность, то попробую с ним посоревноваться.

Наиль ЯКУПОВ. AFP 2017

ЗАЧЕМ ВОРОШИТЬ ПРОШЛОЕ?

— В прошлом сезоне, когда вы сидели в глухом запасе, не хотелось все бросить к известной матери?

— В такой момент бывают разные мысли, ведь хочется выходить на лед не только на тренировках. Я не могу относиться ко всему безразлично. Хочется все поменять, даже коньки и клюшки. Думаешь, что идет не так, надо ли больше тренироваться или меньше, и все в таком духе. Я не люблю искать виноватых, и причину, по которой что-то не получается, ищу в первую очередь в себе. Поначалу сильно переживал, а потом понял, что надо спокойнее относиться к ситуации. В жизни бывают проблемы более глобальные, чем временные спортивные трудности. Давали шанс — играл, нет — усиленно тренировался с неиграющим составом и смотрел за матчами с трибуны. В любом случае, я получил новый опыт.

— Ваш агент Игорь Ларионов рассказал, что летом вы все равно поменяли свои клюшки.

— Я не тот человек, который постоянно использует новые элементы экипировки. Привыкаешь к чему-то одному и стараешься ничего не менять. Но на этот раз решился и теперь буду использовать другую клюшку с иным загибом крюка. Есть отделенные моменты в игре, под которые надо подстроиться, чтобы лучше принимать шайбу и ее контролировать.

— Нет ощущения спустя пять лет, что выбор вас «Эдмонтоном» под первым номером помешал карьере? Будь это другая организация, то все могло сложиться по-другому.

— Рассуждать об этом можно долго. Но какой теперь в этом смысл? Будь у человека возможность что-то изменить в прошлом, то любой с радостью бы это сделал. За исключением тех, у кого и так все хорошо. Не все за это время сложилось в хоккейном плане, но я еще молодой, жив и здоров, родители — тоже. Каждое утро просыпаюсь в хорошем настроении и с радостью иду на тренировку. Зачем ворошить прошлое?

— Уже понятно, с кем в звене вы начнете сезон?

— С первого дня у нас были определены три ведущие тройки. В таком составе мы постоянно занимаемся на тренировках — вместе со мной выходят Мэтт Дюшен и новичок Алекс Керфут, прошлый сезон игравший в университетской команде. Это хорошо, есть возможность наладить взаимопонимание.

— Дюшен все межсезонье ждал обмена, но этого так и не произошло. Болельщики сейчас обсуждают краткое видеоинтервью, записанное перед стартом тренировочного лагеря, — на нем Мэтт выглядит так, словно находится на похоронах.

— Был такой момент. Разговоры о возможном обмене Дюшена в раздевалке ходили, ведь мы приехали в Денвер пораньше, а он только за день до открытия лагеря. Наверное, ему хотелось обмена. Но сейчас у него с каждым днем настроение улучшается. Какой смысл чего-то ждать? От него в нынешней ситуации мало что зависит. Как решить руководство — так и будет. Датчи (прозвище Дюшена. — Прим. «СЭ») все понимает, поэтому от него не исходит негативных эмоций, он не держится обособлено, и всегда находится вместе с остальными ребятами. Если судить по тому, как Дюшен себя ведет в команде, играет и тренируется, то и не подумаешь, что он может быть чем-то расстроен.

— Вам хотелось, чтобы он остался?

— Датчи — нападающий высочайшего уровня, не просто так он играл за сборную Канады на Кубке мира год назад. Дюшен два раза выигрывал золотые медали чемпионата мира. Быстрый, активный форвард, у него хорошие руки и в любой ситуации он может создать для тебя голевой момент — главное быть к этому готовым.

НИКАКИХ ОБИД НА ЗНАРКА У МЕНЯ НЕТ

— Какие в межсезонье рассматривали варианты, кроме «Колорадо»?

— Выбор клуба, в котором я продолжу карьеру, обсуждался в кругу семьи. Хотя с самого начала дал понять, что хочу остаться в НХЛ. В Россию всегда успеешь вернуться. Приятно, что «Колорадо» давно проявлял ко мне интерес, из клуба звонили. После этого и решил принять предложение от «Эвеланш». Я еще молодой игрок, надо использовать представившийся мне шанс остаться в НХЛ.

— Говорят, в числе претендентов на вас был «Вегас».

— Об этом лучше спросить агента. Я не знаю, насколько далеко простирался интерес ко мне со стороны других клубов, хотя варианты были.

— В Лас-Вегасе можно было у казино ходить через день.

— Я не умею играть в казино. Да и в любом городе, где есть клуб НХЛ, можно найти такие увеселительные заведения. Но голова должна всегда оставаться на месте. Нельзя расхлябано относиться к своему режиму, ведь сезон длинный — 82 игры. Любой недосып скажется, даже если речь идет только о тренировках.

— Многие ваши друзья по юниорской и молодежной сборным приехали в КХЛ за последние пару лет — Хохлачев, Макаров, Нестеров, Григоренко.

— СКА делал мне предложение, и мой агент общался с руководством петербургского клуба. Спасибо за проявленный интерес, но там знали, что я еще стремлюсь попробовать закрепиться в НХЛ.

— Может, вы не захотели связываться с Олегом Знарком, с которым у вас был конфликт перед чемпионатом мира-2016?

— Нет, совершенно не в этом дело. О той истории чего сейчас вспоминать? Что было, то было. Все уже сказано. Никаких обид у меня с тех пор нет. Он — взрослый человек. Думаю, что сейчас мы бы общий язык с Олегом Валерьевичем нашли. Просто на тот момент я его не так хорошо не знал. Ведь перед вызовом в сборную переживал, как все сложится, даже общался с Антохой Беловым, старался узнать, что за Знарок за человек.

— Перед подписанием контракта общались с Григоренко?

— Нет, я ведь и так о «Колорадо» многое знал, ведь с ним играем по пять раз за сезон. Каждый раз, когда приезжал в Денвер, то общался с Семеном Варламовым. Да и с Мишей (Григоренко) ужинать ходили не раз. Варли сейчас мне очень сильно помог в бытовых вопросах.

— Где поселились?

— Снимаю квартиру в одном из хороших районов Денвера, живу неподалеку от других ребят, с которыми также часто общаюсь — с финном Рантаненом, швейцарцем Андригетто и канадцем Барберио.

— А как же Задоров и Миронов?

— Задоров только на днях приехал, но вообще российской компанией мы часто ходим обедать и ужинать. Мирон пока живет в отеле, как и все игроки, по которым нет определенности, начнут ли они сезон в основном составе. Тут так принято. Да и занимаемся мы с ним в разных группах, но общаемся, конечно, и в первом матче играли вместе.

Наиль ЯКУПОВ (64). AFP 2017

СУРОВЫХ РАЙОНОВ В НИЖНЕКАМСКЕ ПОЧТИ НЕ ОСТАЛОСЬ

— За КХЛ следите?

— Как никогда! Я постоянно просматриваю хайлайты. Обращаю внимание на то, как играют те ребята, которых хорошо знаю, но прежде всего интересны выступления «Нефтехимика», где работает мой отец (генменеджер клуба Раил Якупов). Очень переживаю за родную команду. Особенно когда она проигрывает, ведя 3:0 в счете. Места себе не нахожу. Но в последнее время дела у нее идут нормально, и побеждает, и ребята забивают, и вратарь тащит. В «Нефтехимике» играют мои товарищи Паша Куликов, Дамир Шарипзянов, Илюха Аркалов, у которого летом был на свадьбе, Андрюха Макаров — с ним знаком с детства.

— Как вы отнеслись к слухам об интересе «Нефтехимика» к Яромиру Ягру?

— Зная как никто другой своего отца, скажу, что он не шутит. Наверное, клуб ищет варианты. Деньги под Ягра найдут, так что все зависит от желания самого игрока. Но было бы круто, если Яромир пришел в «Нефтехимик». Потенциально это бомба!

— Куда вы бы ему посоветовали не ходить в Нижнекамске?

— (Смеется.) Таких суровых районов, которые были в 1990-е, почти не осталось. Не те времена сейчас. Но обычно хоккеисты туда не заходят. Я и мои друзья любим вкусно покушать, есть в городе два хороших ресторана. Могу их посоветовать. В Нижнекамске Ягр может спокойно тренироваться по ночам, как он это любит. Арена будет для него в полном распоряжении, уверен, что его и на «Замбони» научат кататься, чтобы себе самому лед заливать (смеется).

— Вас самого начали пускать во дворец, чего не было раньше?

— Да, даже поработал с ребятами из первой командой на льду. Спасибо за представленную возможность Андрею Викторовичу Назарову. Но в основном занимался по индивидуальной программе. Мне Саня Бурмистров посоветовал тренера одного — Сергея Анатольевича, он специалист по кроссфиту и фитнесу. Я с ним провел 15 занятий в зале, поначалу было тяжело, но мне понравилось. Насыщенные упражнения, по 40−60 минут всего, с полной выкладкой. У этого тренера еще и казанские пацаны занимаются летом. На льду занимался по полтора часа в день над руками с Шамилем Фаттаховым, бывшим хоккеистом, который сейчас работает детским тренером.

— Говорят, что именно в Денвере игрокам из-за среднегорья приходится тяжелее всего?