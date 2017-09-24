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Виктория БУЛАХОВА из Чикаго

— В Америке вы не первый год. Тот опыт, который вы получили, играя в канадской юниорской лиге и фарм-клубе «Коламбуса» — «Кливленд Монстерс», — помогает освоиться в главной команде в бытовом и игровом плане?

— Конечно, ведь в Северной Америке я с 17 лет, провожу свой третий сезон здесь. Я привык к английскому языку, к американскому и канадскому быту, нет никаких сюрпризов. Привык к маленьким площадкам, уверенно себя чувствую. С ребятами в «Коламбусе» еще в прошлом году познакомился, всех знаю, поэтому комфортно себя ощущаю в команде. Все подсказывают и подбадривают.

— В вашей третьей предсезонной игре за «Коламбус» (против «Чикаго». — Прим. «СЭ») вам удалось записать на свой счет первую передачу…

— Классное ощущение. Плюс ко всему — команда выиграла.

— «Коламбусу» удалось взять реванш у «Блэкхокс» за поражение за несколько дней до этого?

— Да, ведь в первой предсезонной игре мы дома уступили «Чикаго». Во второй — выиграли, так что все нормально. Выдержали давление в концовке встречи, да и вратарь хорошо сыграл.

— Вы уже комфортнее чувствуете себя на льду, мандраж энхаэловского дебюта прошел?

— Немного получше стало. В первых двух играх нервозность присутствовала, я боялся лишний раз где-то ошибиться. Сегодня получше было: с шайбой больше играл, на себя брал инициативу.

— Вам доверили позицию на левом краю первого звена. Чувствовали ответственность?

— Втянулся уже. Хочется всегда выходить в первом звене и продолжать показывать свою лучшую игру. Конечно, Александр Веннберг и Оливер Бьоркстранд — классные партнеры, хорошие передачи отдавали. Мы почувствовали друг друга, забили гол, еще было пару стоящих моментов.

— Вы проводите свой второй тренировочный сбор в «Коламбуе». Как он складывается для вас?

— Ну, в этом году немного подальше зашел (смеется). Посмотрим, как дальше будет!

— Задача — завоевать место под солнцем?

— Если приезжать на тренинг-кэмпы и не хотеть попасть в состав, то какой смысл ехать?! Конечно, бьюсь за место в составе и стараюсь показывать свою игру.

— Компания у вас в «Коламбусе» собралась на «ура»…

— Точно! Тема Панарин и Сергей Бобровский… Впервые встретил их во время сбора в этом году. Они — отличные ребята, помогают, очень много разговариваем, где-то подсказывают. Еще двое русскоговорящих есть — оба вратаря: белорус Иван Кульбаков и латвиец Матисс Кивленикс.

— С главным тренером Джоном Тортореллой общались «один на один»?

— Разговаривали один раз. Поставил задачу играть по принципу «отдал-открылся» и концентрироваться на обороне.

— Дело тогда за малым — выполнить указание наставника и закрепиться в составе?

— Конечно, ответственность большая, ведь руководство «Коламбуса» в прошлом году подписало со мной контракт. Они поверили в меня. Порой бывали весьма обнадеживающие разговоры с руководством клуба. Остается только продолжать работать в полную силу.