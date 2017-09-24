«Панарин и Бобровский — отличные ребята». Новый русский в «Коламбусе»
Самый ценный игрок юниорской лиги Квебека прошлого сезона, 19-летний российский нападающий Виталий АБРАМОВ, выбранный «Коламбусом» на драфте НХЛ-2016, пытается пробиться в состав «Блю Джэкетс». После матча с «Чикаго» молодой форвард дал интервью корреспонденту «СЭ».
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Виктория БУЛАХОВА из Чикаго
— В Америке вы не первый год. Тот опыт, который вы получили, играя в канадской юниорской лиге и
— Конечно, ведь в Северной Америке я с 17 лет, провожу свой третий сезон здесь. Я привык к английскому языку, к американскому и канадскому быту, нет никаких сюрпризов. Привык к маленьким площадкам, уверенно себя чувствую. С ребятами в «Коламбусе» еще в прошлом году познакомился, всех знаю, поэтому комфортно себя ощущаю в команде. Все подсказывают и подбадривают.
— В вашей третьей предсезонной игре за «Коламбус» (против «Чикаго». — Прим. «СЭ») вам удалось записать на свой счет первую передачу…
— Классное ощущение. Плюс ко всему — команда выиграла.
— «Коламбусу» удалось взять реванш у «Блэкхокс» за поражение за несколько дней до этого?
— Да, ведь в первой предсезонной игре мы дома уступили «Чикаго». Во второй — выиграли, так что все нормально. Выдержали давление в концовке встречи, да и вратарь хорошо сыграл.
— Вы уже комфортнее чувствуете себя на льду, мандраж энхаэловского дебюта прошел?
— Немного получше стало. В первых двух играх нервозность присутствовала, я боялся лишний раз
— Вам доверили позицию на левом краю первого звена. Чувствовали ответственность?
— Втянулся уже. Хочется всегда выходить в первом звене и продолжать показывать свою лучшую игру. Конечно, Александр Веннберг и Оливер Бьоркстранд — классные партнеры, хорошие передачи отдавали. Мы почувствовали друг друга, забили гол, еще было пару стоящих моментов.
— Вы проводите свой второй тренировочный сбор в «Коламбуе». Как он складывается для вас?
— Ну, в этом году немного подальше зашел (смеется). Посмотрим, как дальше будет!
— Задача — завоевать место под солнцем?
— Если приезжать на
— Компания у вас в «Коламбусе» собралась на «ура»…
— Точно! Тема Панарин и Сергей Бобровский… Впервые встретил их во время сбора в этом году. Они — отличные ребята, помогают, очень много разговариваем,
— С главным тренером Джоном Тортореллой общались «один на один»?
— Разговаривали один раз. Поставил задачу играть по принципу «отдал-открылся» и концентрироваться на обороне.
— Дело тогда за малым — выполнить указание наставника и закрепиться в составе?
— Конечно, ответственность большая, ведь руководство «Коламбуса» в прошлом году подписало со мной контракт. Они поверили в меня. Порой бывали весьма обнадеживающие разговоры с руководством клуба. Остается только продолжать работать в полную силу.
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