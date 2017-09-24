NY Post: НХЛ не будет на ТВ во время ОИ-2018. Это средний палец Беттмэну

«Наше соглашение с лигой позволяет менять расписание трансляций, мы можем их добавить. Но на данный момент изменений нет», — сказал вице-президент NBC Group Крис Макклоски.



«Это сетевое решение, которое можно интерпретировать так: владелец телевизионных прав символически показывает средний палец Гэри Беттмэну и совету управляющих НХЛ за то, что те не позволили своим игрокам поехать на Игры и лишили NBC хороших рейтингов. Неизвестно, когда телевизионщики сообщили о своём решении лиге, но, очевидно, НХЛ не знала, что первоначальное расписание трансляций может измениться», — отмечает обозреватель New York Post Ларри Брукс.



В прошлом сезоне в период с 7 по 26 февраля по каналу NBC было показано 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ.