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24 сентября 2017, 11:27 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Сент-Луис» обыграл «Даллас», у Костина драка, у Барбашёва — почти 19 минут

«Сент-Луис» забил в ворота «Даллас Старз» четыре безответных гола в предсезонном матче.

Сент-<span class=error>Луис</span> забил в ворота Даллас <span class=error>Старз</span> четыре безответных гола в предсезонном матче. Увеличить
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В составе «Блюзменов» 12 минут 30 секунд провёл на льду нападающий Клим Костин. Российский форвард отметился дракой с Девином Шором. 18 минут 38 секунл провёл на площадке форвард Иван Барбашёв.

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