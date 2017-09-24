«Сент-Луис» обыграл «Даллас», у Костина драка, у Барбашёва — почти 19 минут
«Сент-Луис» забил в ворота «Даллас Старз» четыре безответных гола в предсезонном матче.
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В составе «Блюзменов» 12 минут 30 секунд провёл на льду нападающий Клим Костин. Российский форвард отметился дракой с Девином Шором. 18 минут 38 секунл провёл на площадке форвард Иван Барбашёв.
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