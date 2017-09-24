Шайба Сошникова помогла «Торонто» обыграть «Баффало» в предсезонном матче НХЛ

В другой встрече дня «Чикаго» уступил «Коламбусу» — 2:3. В составе проигравшей команды шайбу забросил форвард Артем Анисимов. У победителей передачу отдал 19-летний нападающий Виталий Абрамов, который набрал первое очко в НХЛ. В минувшем регулярном сезоне Главной юниорской хоккейной лиги Квебека россиянин, выступавший за клуб «Гатино Олимпикс», набрал 104 очка (46 шайб + 58 передач) в 66 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Абрамов был включен в первую символическую сборную вместе с российским голкипером Михаилом Денисовым из клуба «Шоуиниган» и получил приз «Мишель Бриер Мемориал Трофи», который вручается лучшему игроку лиги по итогам сезона.

На драфте новичков НХЛ 2016 года Абрамов был выбран «Коламбусом» под общим 65-м номером. В декабре «Коламбус» заключил с россиянином контракт новичка сроком на три года.

«Вашингтон» уступил «Каролине» — 1:4, передачу в этой встрече на свой счет записал нападающий столичного клуба Евгений Кузнецов. Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, но не отметился результативными действиями. В составе победителей 22-летний форвард Валентин Зыков отдал две результативные передачи, всего в его активе теперь три очка в НХЛ. В марте нынешнего года он забросил шайбу в своем первом матче в Национальной хоккейной лиге за «Каролину» против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Зыков был выбран на драфте «Лос-Анджелесом» в 2013 году под общим 37-м номером, а в феврале 2016 года перешел на правах обмена в «Каролину». Зыков является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2014 года.

Бывший защитник московского «Динамо» Андрей Миронов впервые отличился за «Колорадо», отдав результативную передачу в матче с «Миннесотой» (1:2).