«Рейнджерс» отправил Алексея Береглазова и Александра Георгиева в АХЛ

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Оба игрока заключили контракты с «Рейнджерс» в межсезонье. Береглазов ранее выступал в КХЛ за магнитогорский «Металлург», в прошлом сезоне провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и 13 — в плей-офф, отметившись 25 (1+24) очками.

Георгиев с 2009 по 2014 год выступал в составе «Химика», после чего перебрался в финский ТПС, из которого в 2016 году уходил в аренду в «СаПКо». В прошлом сезоне в составе ТПС Георгиев провёл 27 матчей, в которых его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков — 92,29.