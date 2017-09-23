«Ванкувер» проиграл «Лос-Анджелесу» в предсезонном матче НХЛ в Китае
ТАСС, 23 сентября. «Лос-Анджелес» победил по буллитам «Ванкувер» со счетом 4:3 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Пекине в рамках турне клубов в Китае.
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В составе победителей шайбы забросили Ник Шор (10-я минута), Джейк Маззин (17) и Тайлер Тоффоли (42). У проигравших отличились Свен Бэртчи (29), Луи Эрикссон (52) и Кристофер Танев (59). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Джонни Бродзински.
В составе «Ванкувера» в игре принимал участие 25-летний российский нападающий Александр Бурмистров, который отметился результативной передачей.
Это вторая встреча команд в турне. Ранее команды встречались в Шанхае и тогда также победил «Лос- Анджелес» (6:2). Команды НХЛ впервые проводят предсезонные матчи в Китае.
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