«Ванкувер» проиграл «Лос-Анджелесу» в предсезонном матче НХЛ в Китае

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В составе победителей шайбы забросили Ник Шор (10-я минута), Джейк Маззин (17) и Тайлер Тоффоли (42). У проигравших отличились Свен Бэртчи (29), Луи Эрикссон (52) и Кристофер Танев (59). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Джонни Бродзински.

В составе «Ванкувера» в игре принимал участие 25-летний российский нападающий Александр Бурмистров, который отметился результативной передачей.

Это вторая встреча команд в турне. Ранее команды встречались в Шанхае и тогда также победил «Лос- Анджелес» (6:2). Команды НХЛ впервые проводят предсезонные матчи в Китае.