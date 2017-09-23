Павел Буре: Овечкин похудел на два килограмма? Но это не повод для разговоров

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1. Как вы относитесь к тому, что пятерых игроков ЦСКА отправили в фарм-клуб? Не самые последние хоккеисты КХЛ поехали на матчи в ВХЛ.

— Даже спорить не буду, когда игрока отправляют в фарм-клуб, это бьет по его самолюбию. Когда я выступал в НХЛ, у многих ребят тоже были двусторонние контракты. Их отсылали в АХЛ, и парни расстраивались. Хотя со спортивной точки зрения лучше играть в низшей лиге, чем сидеть на скамейке. Пусть даже это неприятно.

Но если ты подписал двусторонний контракт, то понимал, на что шел. Тебя могут отослать в любой момент. Слушайте, у нас даже Александр Могильный играл в фарме «Нью-Джерси». Что говорить об остальных?

Да, у ЦСКА есть длинная лавка, и тут свои плюсы-минусы. Фактор травм никто не отменял — к сожалению, это реальность. С другой стороны, при большой конкуренции ты должен лучше работать на тренировках. Надо ловить каждый шанс в тех отрезках, когда тебя выпускают в матчах. Иди наверх, показывай себя. Конкуренция — это здорово. А решение по тебе примут главный тренер, генменеджер, президент клуба.

Когда ты подписываешь контракт с ЦСКА, то знаешь, куда идешь. Силком тебя никто на контракт не тащит, когда есть выбор. Ты сам принимаешь решение, где хочешь играть. И должен реально оценивать свои силы, понимая, сможешь ли застолбить место в основном составе.

2. СКА победил во всех 13 матчах сезона. Победитель регулярного чемпионата уже известен?

— Сегодня СКА — очевидно сильнейший клуб лиги. Лидеры очень хорошо играют, делают результат. Приятно видеть, что в КХЛ есть такая команда, которая так здорово выступает.

Можно ли сравнить СКА с ЦСКА союзных времен по доминированию в чемпионате? Знаете, очень похоже. Сбалансированная команда с сильным тренерским штабом. На этом отрезке СКА круче всех. И для сборной тут есть большой плюс. Ребята привыкают друг к другу, сыгрываются, знают кто где будет в конкретных ситуациях. Всегда удобнее и комфортнее играть с теми, кого ты хорошо понимаешь.

3. Александр Овечкин похудел к началу сезона, сбросив два килограмма. Сможет ли он снова забить 50 голов? Или в 32 года это уже нереально?

— Два килограмма — это не повод для разговоров. Понимаю, что хоккейная пресса в Северной Америке готова обсуждать любую деталь. Но это же не десять. Два кило могут уйти за одну тренировку.

С возрастом не будет легче, годы берут свое. Особенно после 30 лет. Люди такого уровня, как Овечкин, остаются опасными, могут сделать на льду что угодно. Но чем дальше, тем будет сложнее. Приходят новые ребята. Нужно адаптироваться к новым условиям. Так, если падает скорость, то больше играй на опыте и угадывай, куда в следующий момент придет шайба. Ягр в 45 лет так и делал. Ветераны все равно очень полезны и многим могут помочь команде.

Но я понимаю, что чем дальше, тем труднее найти мотивацию идти на новый круг — снова пахать на предсезонке, мотаться по городам, жить в отелях, не видя семью… Поэтому единицы доигрывают даже до 40 лет. И мало кто в НХЛ забивал 50 голов за сезон, когда ему было уже 33−34 года.

4. Современная НХЛ — это лига уже Коннора Макдэвида и Остона Мэттьюза или еще Сидни Кросби и Александра Овечкина?

— Сейчас мы видим переходный этап, самую его кульминацию. Кросби завоевал Кубок Стэнли и был признан самым ценным игроком плей-офф («Конн Смайт Трофи»). Но Макдэвид уже взял «Харт Трофи» и «Арт Росс Трофи» как самый ценный игрок и лучший бомбардир регулярного чемпионата.

Взрослые ребята еще много что могут. Но молодежь их уже теснит, показывая лучшие результаты в лиге. Раз в 10 лет идет смена поколений, и сейчас мы видим ее самый стык.

Кросби и Макдэвид, Мэттьюз и Овечкин — они все в фаворе. Просто у одних все впереди, а другим с каждым годом будет сложнее. Этим и интересен сезон, когда ветераны бьются с молодыми, чтобы узнать, кто лучший. И это нормально, так было всегда. Я сам с Могильным пришел на смену Ларионову и Крутову, которые заменили Михайлова и Харламова.

5. НХЛ впервые в истории проводила матчи в Китае — и собрала только полстадиона в Шанхае, причем сделала большие скидки на билеты. Реально ли вообще вызвать интерес у китайцев к хоккею?

— Думаю, что в итоге удастся раскачать Китай в плане хоккея. Свое делает КХЛ, где выступает «Куньлунь». Есть две команды в высшей лиге. НХЛ будет приезжать и дальше. Вы же представляете население страны. Даже если 10 процентов страны заинтересуется, хоккей получит аудиторию в 140 млн человек, которые будут и сами играть, и станут поддерживать этот вид спорта.

Хоккейный мир развивается в правильном направлении — будущее за Азией. Мы в свое время ездили с «Ванкувером» в Японию на матчи с «Анахаймом». Это были два официальных матча чемпионата НХЛ, открывая там сезон. Тогда японцы интересовались хоккеем, а пик был во время Олимпиады в Нагано.

Проснется интерес и в Китае. Тем более там работает мой друг Майк Кинэн. Слышал, как он горячо обругал судей, за что получил дисквалификацию на один матч. Когда у людей есть такая страсть к хоккею, как можно не обращать на них внимание? Поневоле заинтересуешься!

* Павел Буре — президент Лиги легенд мирового хоккея, первый в истории Олимпиад лучший нападающий и бомбардир среди профессионалов (Нагано-1998), первый российский хоккеист, чей номер (№ 10) поднят под своды дворца НХЛ, один из сотни величайших игроков в истории НХЛ, заслуженный мастер спорта СССР и России.