«В июле сказал Джо Сакику, что не собираюсь ехать в КХЛ. Это не то, чего я хочу. Я хочу играть в лучшей лиге мира.

Мне только 22 года, ещё будет несколько Олимпиад, на которые я смогу поехать. Ничего страшного, если пропущу эти Игры. Я люблю и уважаю свою страну, я полностью русский. Я готов ехать в сборную всегда, когда меня вызовут, но в этой ситуации мои руки связаны. Это не моё решение — не ехать на Олимпиаду. Это моя лига, моя команда, здесь я играю, и, если энхаэловцы не могут поехать на Олимпиаду, ничего не попишешь, — приводятся слова Задорова на официальном сайте клуба.