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23 сентября 2017, 1:01 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

Задоров: НХЛ — моя лига, ничего страшного, если я пропущу Олимпиаду-2018

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров, который недавно подписал новый контракт, отметил, что не планировал возвращаться в Россию, чтобы иметь возможность сыграть на Олимпиаде 2018 года.

Защитник Колорадо Эвеланш Никита <span class=error>Задоров</span> который недавно подписал новый контракт отметил что не планировал возвращаться в Россию чтобы иметь возможность сыграть на Олимпиаде 2018 года. Увеличить
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«В июле сказал Джо Сакику, что не собираюсь ехать в КХЛ. Это не то, чего я хочу. Я хочу играть в лучшей лиге мира.

Мне только 22 года, ещё будет несколько Олимпиад, на которые я смогу поехать. Ничего страшного, если пропущу эти Игры. Я люблю и уважаю свою страну, я полностью русский. Я готов ехать в сборную всегда, когда меня вызовут, но в этой ситуации мои руки связаны. Это не моё решение — не ехать на Олимпиаду. Это моя лига, моя команда, здесь я играю, и, если энхаэловцы не могут поехать на Олимпиаду, ничего не попишешь, — приводятся слова Задорова на официальном сайте клуба.

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