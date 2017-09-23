Радулов и «Даллас» готовы к Кубку Стэнли

КАК «МОНРЕАЛЬ» МОГ ПЛЮНУТЬ НА РАДУЛОВА?

Единственной российской звездой НХЛ, сменившей летом команду, стал Александр Радулов. Нападающий перешел из «Монреаля» в «Даллас» в качестве неограниченно свободного агента, подписав пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в 6,25 миллиона долларов. О чем думали в тот момент менеджеры «Канадиенс», занимавшиеся в первую очередь другими делами, совершенно непонятно. Продление соглашения, истекающего только через год, с основным вратарем Кэрри Прайсом дело, наверное, важное. Это лицо клуба. Но Радулов — любимец публики и лучший нападающий команды, почти в одиночку тащивший на себе атаку клуба в плей-офф. Вопрос с ним почему-то был оставлен на потом. Это «потом» так и не наступило. Нет сомнений, что именно подобное отношение привело к решению Радулова уйти в «Даллас». Кажется, россиянин от перехода только выиграл. Более того, он попал в организацию, имеющую больше шансов на выигрыш Кубка Стэнли в ближайшие годы. «Монреаль», постоянно пытающийся выиграть по принципу «здесь и сейчас», сам себя загнал в яму, латая дыры в составе по принципу «тришкиного кафтана». Вратарь и оборона у них и сейчас соответствуют максимальным задачам. Нападение, где в центре первого звена чуть не от безысходности наигрывается выменянный у «Тампы» молодой Джонатан Друэн, радует только жесткостью и габаритами. Поставить хоть доллар на то, что «Монреаль» доберется до финала Кубка Стэнли, можно только под дулом пистолета.

«ДАЛЛАС» ЗАМЕТНО УСИЛИЛСЯ

Можно на это привести убойный факт, что в прошлом сезоне «Даллас» даже не попал в плей-офф. Однако такой результат выглядел полным недоразумением. У клуба из Техаса было все, чтобы выстрелить в Западной конференции: отличный менеджмент во главе с генеральным менеджером Джимом Ниллом, опытнейший главный тренер Линди Рафф, крепкий состав с парой суперзвезд в атаке в лице Джейми Бенна и Тайлера Сегина. За год до этого «Звезды» дошли до полуфинала конференции. Однако в реальности команда по сложно объяснимым со стороны причинам провалилась. Выводы последовали быстро. Рафф был отправлен в отставку, контракт вратаря Антти Ниеми выкуплен, а на рынке Нилл совершал сделки одну другой краше, заставляя экспертов восхищаться. Из «Лос-Анджелеса» выменян голкипер Бен Бишоп, еще год назад считавшийся одним из лучших в лиге на своей позиции. Оборона, которой недоставало надежности, укреплена опытным защитником Марком Мето. Центральная ось стала смотреться еще внушительнее с подписанием габаритного чеха Мартина Ганзала, умеющего не только помогать в своей зоне и выигрывать вбрасывания, но и в атаке способного принести пользу. Про Радулова дополнительно говорить ничего не надо, кроме того факта, что именно он был самым лакомым куском пирога на рынке свободных агентов. Наконец, на пост главного тренера вернулся Кен Хичкок, который уже было собрался отдыхать от больших дел на пенсии. Этот специалист 18 лет назад помог «Далласу» завоевать единственный в истории клуба Кубок Стэнли. Выбор Хичкока кажется спорным, но одну проблему он решить способен. Оборона команды в последнее время напоминала дуршлаг, а слово «надежность» по отношению звучало как издевательство. В совокупности с появлением Бишопа в воротах теперь показатель пропущенных в среднем за игру шайб должен ощутимо упасть. В Западной конференции нет ярко выраженного фаворита, поэтому мало кто удивится, если «Даллас» составит конкуренцию «Чикаго», «Анахайму» и «Эдмонтону». На бумаге у «Старз» состав не хуже.

АЛЕКСАНДРУ ДАДУТ ДОСТОЙНЫХ ПАРТНЕРОВ

Как перемены, произошедшие с командой в межсезонье, скажутся на Радулове? От схемы игры, которой с незапамятных времен придерживается Хичкок, всегда страдает результативность нападающих. Но лидерам он дает в чужой зоне делать все, что душе угодно. В «Монреале» нашему форварду часто приходилось тащить на себе нападение команды в одиночку. Томаш Плеканец в силу возраста сдает, Максу Пачоретти не хватает духовитости, и в ключевые моменты он часто теряется, а Александр Гальченюк с приходом нового главного тренера Клода Жюльена угодил в опалу. Тогда как в новой команде перед Радуловым открываются шикарные перспективы. Бенн и Сегин входят в десятку лучших нападающих лиги. Даже если россиянин будет появляться с ними на льду только в большинстве, то это уже станет для него огромным плюсом. В равных составах есть интересный вариант и со вторым звеном, где роль центрфорварда исполняет опытнейший Джейсон Спецца. Большой мастер! Но вероятность того, что по ходу сезона Радулов проведет много времени в первой тройке, велика.