Радулов и «Даллас» готовы к Кубку Стэнли
Корреспондент «СЭ» размышляет о том, как приход российского нападающего скажется на результатах клуба из Техаса, обладающего сильным составом, но провалившего прошлый сезон.
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КАК «МОНРЕАЛЬ» МОГ ПЛЮНУТЬ НА РАДУЛОВА?
Единственной российской звездой НХЛ, сменившей летом команду, стал Александр Радулов. Нападающий перешел из «Монреаля» в «Даллас» в качестве неограниченно свободного агента, подписав пятилетний контракт с ежегодной зарплатой в 6,25 миллиона долларов. О чем думали в тот момент менеджеры «Канадиенс», занимавшиеся в первую очередь другими делами, совершенно непонятно. Продление соглашения, истекающего только через год, с основным вратарем Кэрри Прайсом дело, наверное, важное. Это лицо клуба. Но Радулов — любимец публики и лучший нападающий команды, почти в одиночку тащивший на себе атаку клуба в
«ДАЛЛАС» ЗАМЕТНО УСИЛИЛСЯ
Можно на это привести убойный факт, что в прошлом сезоне «Даллас» даже не попал в
АЛЕКСАНДРУ ДАДУТ ДОСТОЙНЫХ ПАРТНЕРОВ
Как перемены, произошедшие с командой в межсезонье, скажутся на Радулове? От схемы игры, которой с незапамятных времен придерживается Хичкок, всегда страдает результативность нападающих. Но лидерам он дает в чужой зоне делать все, что душе угодно. В «Монреале» нашему форварду часто приходилось тащить на себе нападение команды в одиночку. Томаш Плеканец в силу возраста сдает, Максу Пачоретти не хватает духовитости, и в ключевые моменты он часто теряется, а Александр Гальченюк с приходом нового главного тренера Клода Жюльена угодил в опалу. Тогда как в новой команде перед Радуловым открываются шикарные перспективы. Бенн и Сегин входят в десятку лучших нападающих лиги. Даже если россиянин будет появляться с ними на льду только в большинстве, то это уже станет для него огромным плюсом. В равных составах есть интересный вариант и со вторым звеном, где роль центрфорварда исполняет опытнейший Джейсон Спецца. Большой мастер! Но вероятность того, что по ходу сезона Радулов проведет много времени в первой тройке, велика.
При первом удобном случае россиянин вполне может отправить генеральному менеджеру «Монреаля» Марку Бержевену бутылку
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