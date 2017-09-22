«Звёзды» должны «зажечь». 5 лучших клубов межсезонья в НХЛ

«Даллас Старз»

Заметные приобретения: в. Бишоп («Лос-Анджелес»), з. Мето («Оттава»), н. Радулов («Монреаль»), н. Ганзал, н. Амбергер (оба — «Миннесота»).



Заметные потери: н. Гемски («Монреаль»), н. Шарп («Чикаго»), в. Ниеми («Питтсбург»).



Из команды, которая три раза за последние пять лет не попадала в плей-офф, «Даллас» стремительно превратился в одного из претендентов на кубок Стэнли. В нынешнее межсезонье «звёзды» сделали больше, чем любой другой коллектив, сумев качественно усилиться за счёт активной работы генерального менеджера Джима Нилла.

Главной проблемой «Далласа» долгое время была вратарская, поскольку финский дуэт Кари Лехтонен — Антти Ниеми оказался на удивление нестабильным. Оба голкипера носили неофициальное болельщицкое прозвище «номер полтора», поскольку ни один из стражей ворот по уровню своей игры не дотягивал до первого номера. Нилл, уставший от такой неопределённости, оставил в команде более молодого Лехтонена, а два оставшихся года по контракту Ниеми были выкуплены. На должность основного голкипера был призван Бен Бишоп, который также наверняка мечтает вернуться к борьбе за кубок Стэнли, в которой он участвовал два года назад в составе «Тампы».



В число главных летних удач «Старз» вошёл и Александр Радулов, на которого техасцы вовремя вышли во время неудачных переговоров россиянина с «Монреалем». Однако главным «уловом», по свидетельству главного тренера «звёзд» Кена Хичкока, стал защитник Марк Мето. Жёсткого и надёжного оборонца хотели видеть у себя половина клубов лиги, и транзитом через «Вегас» он оказался в «Далласе». «С самого же первого дня Хичкок сказал: если получится заполучить этого парня, то он может стать недостающим звеном в цепи. Мето — настоящий лидер, он способен выступить в раздевалке. Кроме этого, он очень полезен на льду. Чтобы воспитать такого защитника в своей системе, нужны годы», — отметил Джим Нилл.

«Каролина Харрикейнз»

Заметные приобретения: н. Уильямс («Вашингтон»), з. Ван Римсдайк, н. Крюгер, в. Дарлинг (все — «Чикаго»).



Заметные потери: в. Лак («Калгари»), н. Биккелл (завершил карьеру).



Скромные «ураганы» действовали в рамках своих возможностей и из имевшихся в распоряжении средств выжали практически максимум. У «Вашингтона» был куплен стареющий, но ещё вполне крепкий кубковый боец Джастин Уильямс, с которым «столичные» так и не смогли преодолеть роковой барьер второго раунда. На подстраховку немолодому и склонному к травматизму Кэму Уорду был приобретён голкипер Скотт Дарлинг, который очень удачно поддерживал в «Чикаго» Кори Кроуфорда.



Кроме этого, состав «Харрикейнз» пополнил защитник Тревор Ван Римсдайк, от которого «чёрные ястребы» были вынуждены отказаться из-за проблем с потолком зарплат, и универсальный форвард Маркус Крюгер, способный усилить глубину состава. «В городе вокруг команды много шума. Конечно, это заслуга менеджмента, который провёл отличную работу в межсезонье. Было сделано несколько отличных шагов», — сказал нападающий «Каролины» Джефф Скиннер.

«Аризона Койотс»

Заметные приобретения: в. Раанта, н. Степан (оба — «Рейнджерс»), з. Яльмарссон («Чикаго»).



Заметные потери: н. Бурмистров («Ванкувер»), в. Смит («Калгари»), н. Врбата («Флорида»), н. Доан (завершил карьеру).



Главные перемены у «койотов» коснулись вратарской линии. Потеря Майка Смита, ушедшего в «Калгари» была удачно компенсирована приглашением финского стража ворот Антти Раанты, который откровенно засиделся в «Рейнджерс» за спиной Хенрика Лундквиста. Переиграть звёздного шведа у него не было шансов, но по уровню игры и таланта финн вполне заслужил шанс стать первым номером команды НХЛ, поэтому в мотивации и свежести восприятия новому голкиперу «Аризоны» отказать нельзя.

Ко двору пришёлся и защитник Никлас Яльмарссон, который вместе с прежним лидером Оливером Экманом-Ларссоном способен стать катализатором более активной игры в атаке. Что же касается Дерека Степана, то он способен стать ведущим центрфорвардом команды, и не исключено, что в будущем именно ему перейдёт капитанская нашивка после ухода из хоккея Шейна Доана. «Я всегда старался играть по всей площадке, приносить пользу и в атаке, и в обороне. Когда я был молодым парнем, мне помогали многие опытные хоккеисты. Сейчас я хочу сделать то же самое для тех молодых талантов, которые есть в «Аризоне», — сказал Степан. Опыт хоккеиста, игравшего в финале Кубка Стэнли три года назад, должен очень пригодится команде, которая не сыграла за пять последних сезонов ни одного матча плей-офф.



Не забудем и про нового главного тренера «Койотс» Рика Токкетта, который впервые получил шанс самостоятельно поработать руководителем команды НХЛ, и полон амбиций доказать свою состоятельность.

«Тампа-Бэй Лайтнинг»

Заметные приобретения: з. Сергачёв («Монреаль»), н. Куниц («Питтсбург»), з. Жирарди («Рейнджерс»).



Заметные потери: н. Друен («Монреаль»), з. Гаррисон («Вегас»), в. Гудлевскис («Айлендерс»).



«Тампа» оказалась уникальной организацией, которой было по силам расстаться с будущей звездой атаки, и не потерять при этом в огневой мощи — речь идёт об обмене Джонатана Друена в «Монреаль». По мнению многих канадских обозревателей, в будущем Друен будет способен добираться до отметки в 90 очков за сезон, но нападение «молний» настолько яркое и универсальное, что генеральный менеджер команды Стив Айзерман предпочёл форварду защитника Михаила Сергачёва. Для 19-летнего россиянина, который также котируется очень высоко, это будет шансом проявить себя уже в нынешнем сезоне, и главный тренер «Тампы» Джон Купер готов выдать Сергачёву необходимый кредит доверия.



Ветеран Крис Куниц, завоевав Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга», перебрался в стан одного из главных конкурентов по Восточной конференции, и его опыт поможет «молниям» избежать ненужных ошибок. То же касается и защитника Дэна Жирарди, который оказался не нужен «Рейнджерс», и согласился на достаточно скромные условия личного контракта в «Лайтнинг».

«Нэшвилл Предаторз»

Заметные приобретения: з. Емелин («Монреаль»), н. Бонино («Питтсбург»), н. Хартнелл («Коламбус»).



Заметные потери: н. Нил («Вегас»), н. Фишер (завершил карьеру).

Состав прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли претерпел точечные изменения, которые, в целом, пошли «хищникам» на пользу. После завершения карьеры Майком Фишером «Нэшвилл» пригласил к себе универсала Ника Бонино, который был незаменимым кубковым бойцом в составе чемпионского «Питтсбурга». «Ник внёс солидный вклад в успех “пингвинов”. Он хорош при игре в меньшинстве, но может играть и при реализации лишнего, удачно борется в силовой игре. Такого хоккеиста можно использовать где угодно. Определённо, он придаст нам больше вариативности и силы», — отметил защитник «Предаторз» Роман Йози.



Пришедший транзитом из «Вегаса» Алексей Емелин добавит одной из лучших защитных линий лиги дополнительной жёсткости и «физичности», а трудяга Скотт Хартнелл поможет в борьбе на пятачке и у бортов.