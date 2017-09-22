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22 сентября 2017, 10:29 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Зарипов отклонил предложения нескольких клубов НХЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий Данис Зарипов ответил отказом на предложения нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом хоккеист сообщил ТАСС.

<em>МОСКВА 22 сентября. /ТАСС/. </em>Российский нападающий <span class=error>Данис</span> <span class=error>Зарипов</span> ответил отказом на предложения нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Об этом хоккеист сообщил ТАСС. Увеличить
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) 25 июля сообщила о дисквалификации Зарипова в связи с положительным результатом его допинг-пробы, взятой во время чемпионата лиги сезона-2016/17. В допинг-пробе игрока было обнаружено вещество, относящееся к классу диуретиков и маскирующих агентов. В сентябре появилась информация, что Зарипов может продолжить карьеру в клубах НХЛ «Питтсбург», «Рейнджерс».

«В отношении НХЛ пока все тихо, говорить об этом нет смысла. Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут», — сообщил хоккеист.

НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию. Он не может выступать в Континентальной хоккейной лиге и в остальных соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. Зарипов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации.

«Тренируюсь каждый день, стараюсь держать форму и жду изменений в профессиональном направлении. Не хочется пока обсуждать процесс по арбитражному суду», — сказал Зарипов.

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом Суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Форвард в нынешнее межсезонье перешел в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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