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22 сентября 2017, 8:55 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

Гол Бойкова и три передачи Якупова помогли «Колорадо» победить в предсезонном матче НХЛ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. «Колорадо» победил «Даллас» со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 22 сентября. /ТАСС/. </em>Колорадо победил Даллас со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей отличились Дэвид Уорсофски, Свен Андригетто, Сергей Бойков, Алекс Керфут и Мэтт Дюшен. У «Далласа» шайбу забросил Роопе Хинц.

23-летний нападающий «Колорадо» Наиль Якупов сделал три результативные передачи за 16 минут 56 секунд на площадке, также на его счету два броска. Первый номер драфта-2012 Якупов подписал контракт в июле, находясь в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Эдмонтон» и «Сент-Луис».

21-летний защитник Сергей Бойков не имеет в активе ни одного матча в НХЛ, он был выбран «Колорадо» на драфте 2015 года под 161-м номером и провел последний сезон в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб.

В другом предсезонном матче «Чикаго» обыграл «Детройт» — 6:1. В составе победителей три шайбы забросил Брэндон Саад, который в межсезонье перешел в «Чикаго» из «Коламбуса» в обмен на россиянина Артемия Панарина.

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