Гол Бойкова и три передачи Якупова помогли «Колорадо» победить в предсезонном матче НХЛ

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В составе победителей отличились Дэвид Уорсофски, Свен Андригетто, Сергей Бойков, Алекс Керфут и Мэтт Дюшен. У «Далласа» шайбу забросил Роопе Хинц.

23-летний нападающий «Колорадо» Наиль Якупов сделал три результативные передачи за 16 минут 56 секунд на площадке, также на его счету два броска. Первый номер драфта-2012 Якупов подписал контракт в июле, находясь в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Эдмонтон» и «Сент-Луис».

21-летний защитник Сергей Бойков не имеет в активе ни одного матча в НХЛ, он был выбран «Колорадо» на драфте 2015 года под 161-м номером и провел последний сезон в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб.

В другом предсезонном матче «Чикаго» обыграл «Детройт» — 6:1. В составе победителей три шайбы забросил Брэндон Саад, который в межсезонье перешел в «Чикаго» из «Коламбуса» в обмен на россиянина Артемия Панарина.