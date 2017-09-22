Гол Бойкова и три передачи Якупова помогли «Колорадо» победить в предсезонном матче НХЛ
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. «Колорадо» победил «Даллас» со счетом 5:1 в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей отличились Дэвид Уорсофски, Свен Андригетто, Сергей Бойков, Алекс Керфут и Мэтт Дюшен. У «Далласа» шайбу забросил Роопе Хинц.
23-летний нападающий «Колорадо» Наиль Якупов сделал три результативные передачи за 16 минут 56 секунд на площадке, также на его счету два броска. Первый номер драфта-2012 Якупов подписал контракт в июле, находясь в статусе свободного агента. До этого он выступал за «Эдмонтон» и «Сент-Луис».
21-летний защитник Сергей Бойков не имеет в активе ни одного матча в НХЛ, он был выбран «Колорадо» на драфте 2015 года под 161-м номером и провел последний сезон в Американской хоккейной лиге за
В другом предсезонном матче «Чикаго» обыграл «Детройт» — 6:1. В составе победителей три шайбы забросил Брэндон Саад, который в межсезонье перешел в «Чикаго» из «Коламбуса» в обмен на россиянина Артемия Панарина.
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