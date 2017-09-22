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22 сентября 2017, 8:54 | Хоккей: НХЛ | ТАСС

«Филадельфия» проиграла «Бостону» в предсезонном матче НХЛ, Проворов сделал передачу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1 в овертайме в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

<em>МОСКВА 22 сентября. /ТАСС/. </em>Бостон обыграл Филадельфию со счетом 2:1 в овертайме в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (<span class=error>НХЛ</span>). Увеличить
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В составе победителей отличились Пол Постма (47-я минута) и Кенни Агостино (64). У «Филадельфии» шайбу забросил Трэвис Санхейм (45) с передачи Ивана Проворова.

20-летний российский защитник провел на льду 25 минут 54 секунды (из них 9:10 при игре в большинстве), отметился одним броском и одним силовым приемом.

В другом предсезонном матче «Нью-Джерси» победил «Монреаль» со счетом 4:1, одну из шайб в составе победителей забросил первый номер драфта 2017 года швейцарец Нико Хишир.

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