«Филадельфия» проиграла «Бостону» в предсезонном матче НХЛ, Проворов сделал передачу
МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 2:1 в овертайме в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В составе победителей отличились Пол Постма (47-я минута) и Кенни Агостино (64). У «Филадельфии» шайбу забросил Трэвис Санхейм (45) с передачи Ивана Проворова.
20-летний российский защитник провел на льду 25 минут 54 секунды (из них 9:10 при игре в большинстве), отметился одним броском и одним силовым приемом.
В другом предсезонном матче «Нью-Джерси» победил «Монреаль» со счетом 4:1, одну из шайб в составе победителей забросил первый номер драфта 2017 года швейцарец Нико Хишир.
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