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21 сентября 2017, 21:51 | Хоккей: НХЛ | Р-Спорт

НХЛ признала, что информация об игре Васильева за «Филадельфию» — ошибка

НХЛ признала, что информация об участии защитника череповецкой «Северстали» Валерия Васильева в выставочном матче за «Филадельфию Флайерз» против «Нью-Йорк Айлендерс» является технической ошибкой, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Ранее на сайте НХЛ сообщалось, что Васильев сыграл за «Филадельфию» в выставочном матче с «Айлендерс». Россиянин при этом связан односторонним контрактом с череповецкой «Северсталью» и не может участвовать в тренировочных лагерях клуба НХЛ. В четверг КХЛ объявила, что обратилась в НХЛ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию по Васильеву.

«КХЛ получила официальный ответ из НХЛ, в котором упоминание защитника Васильева в протоколе контрольного матча “Филадельфия Флайерз” — “Нью-Йорк Айлендерс” признано технической ошибкой. В ответе также сказано, что Васильев не принимал участия в тренировочных матчах НХЛ и не проходит сборы в тренировочных лагерях клубов НХЛ», — говорится в сообщении КХЛ.

В четверг Васильев в составе «Северстали» сыграл в матче КХЛ с «Куньлунем».

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