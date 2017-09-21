Ранее на сайте НХЛ сообщалось, что Васильев сыграл за «Филадельфию» в выставочном матче с «Айлендерс». Россиянин при этом связан односторонним контрактом с череповецкой «Северсталью» и не может участвовать в тренировочных лагерях клуба НХЛ. В четверг КХЛ объявила, что обратилась в НХЛ с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию по Васильеву.

«КХЛ получила официальный ответ из НХЛ, в котором упоминание защитника Васильева в протоколе контрольного матча “Филадельфия Флайерз” — “Нью-Йорк Айлендерс” признано технической ошибкой. В ответе также сказано, что Васильев не принимал участия в тренировочных матчах НХЛ и не проходит сборы в тренировочных лагерях клубов НХЛ», — говорится в сообщении КХЛ.

В четверг Васильев в составе «Северстали» сыграл в матче КХЛ с «Куньлунем».