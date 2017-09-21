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https://sport.mail.ru/news/hockey-nhl/31083551/
21 сентября 2017, 18:22 | Хоккей: НХЛ | Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу в выставочном матче с «Ванкувер Кэнакс», встреча завершилась со счётом 5:2.

Встреча проходила в Шанхае, в рамках тура для популяризации в КНР команд Национальной хоккейной лиги.

В составе команды победителей авторами забитых шайб стали Адриан Кемпе, Алек Мартинес, Джефф Картер и Таннер Пирсон, оформивший дубль. У «Кэнакс» голы на свой счёт записали Маркус Гранлунд и Свен Берчи.

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