«Лос-Анджелес» обыграл «Ванкувер» в выставочном матче в Китае

Встреча проходила в Шанхае, в рамках тура для популяризации в КНР команд Национальной хоккейной лиги.



В составе команды победителей авторами забитых шайб стали Адриан Кемпе, Алек Мартинес, Джефф Картер и Таннер Пирсон, оформивший дубль. У «Кэнакс» голы на свой счёт записали Маркус Гранлунд и Свен Берчи.