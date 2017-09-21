«Вашингтон» попрощался с глубиной. 5 худших клубов межсезонья в НХЛ
Новые контракты Кузнецова и Орлова съели преимущество «столичных».
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В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре предсезонная подготовка. Это значит, что настало время оценить работу генеральных менеджеров за прошедшее лето.
«Детройт Ред Уингз»
Заметные приобретения: з. Дэйли («Питтсбург»).
Про слабость нынешнего «Детройта» было сказано уже немало, но на состав «Ред Уингз» перед стартом сезона трудно смотреть без слёз. Перестройка в стане «красных крыльев» зашла из откуда в никуда, а возможностей
В прошлом сезоне «красные крылья» прервали свою фантастическую серию из 25 попаданий в
Новый контракт с одним из лучших форвардов «Детройта» Томашем Татаром был подписан после очевидных проблем в переговорах, проблема нестабильности на вратарском рубеже решена не была, а отношения с перспективным форвардом Андреасом Атанасью рискуют быть серьёзно испорченными. Если учесть, что Зеттерберг, Грин и Кронвалль с годами не становятся лучше, то в наступающем сезоне «красных крыльев» ждёт незавидная участь обитателя подвала турнирной таблицы.
«Монреаль Канадиенс»
Заметные приобретения: з. Алзнер («Вашингтон»), з. Ержабек («Витязь», КХЛ), н. Друэн («Тампа-Бэй»), з. Шлемко («Сан-Хосе»), з. Штрайт («Питтсбург»), н. Хемски («Даллас»).
Заметные потери: з. Емелин («Нэшвилл»), з. Марков («Ак Барс», КХЛ), з. Нестеров (ЦСКА, КХЛ), з. Сергачёв («Тампа-Бэй»), н. Отт (завершил карьеру), н. Радулов («Даллас»).
Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен вновь решился на серьёзные перемены и крупную ротацию хоккеистов, которая может помешать канадской команде оправдать свои амбиции. Главной неудачей босса «Монреаля» можно считать потерю Александра Радулова, который был готов остаться в команде после удачного прошлого сезона, но не сумел договориться о новом контракте. Позиция руководства «канадцев» оказалась странной: первоначальное предложение, которое лишь немного уступало ожиданиям игрока, «Монреаль» отозвал, после чего агенты Александра переключились на другие варианты. В итоге выяснилось, что «Канадиенс» полностью повторил тот контракт, который предложил россиянину «Даллас», но Радулов к тому моменту уже дал обещание техасцам. Жалеть об этом 47-му номеру «Старз» вряд ли придётся, поскольку команда у «зелёных» собирается очень крепкая, а
Ответом на все проблемы «Монреаля» в нападении стал купленный у «Тампы» Джонатан Друен. Восторги относительно его приобретения можно понять: впервые за добрую четверть века в «Канадиенс» появился очень перспективный
«Колорадо Эвеланш»
Заметные приобретения: н. Якупов («Сент-Луис»), в. Бернье («Анахайм»).
Заметные потери: н. Григоренко (ЦСКА, КХЛ), в. Пикар («Вегас»), з. Бошемен («Анахайм»), з. Уиркош («Ванкувер»).
У «лавин», в отличие от «Детройта», ситуация противоположная — в составе почти нет хоккеистов с запретами на обмен, но найти выгодную сделку у босса «Эвеланш» Джо Сакика никак не получается. Эпопея с возможным уходом звёздного форварда Мэтта Дюшейна сильно затянулась: взаимоотношения с нападающим испорчены окончательно, и если он будет вынужден начать чемпионат в составе «Колорадо», то вряд ли будет играть в полную силу.
Более того, начинать сезон, имея в составе лишь четырёх защитников на одностороннем контракте, — это явный провал руководства, которое даже Никиту Задорова смогло подписать лишь в самые последние дни. Понятно, что «Эвеланш» рассчитывает на многих амбициозных новичков, в числе которых и россиянин Андрей Миронов, но гарантии стабильности их выступления пока нет, а именно это было одной из главных проблем «Колорадо» в прошлом году. За лето Сакик не нашёл вариантов решения имевшихся проблем, и перспективы «лавин» подняться со дна таблицы выглядят достаточно туманно.
«Вашингтон Кэпиталз»
Заметные приобретения: н.
Заметные потери: н. Уильямс («Каролина»), н. Юханссон («Нью-Джерси»), з. Шаттенкирк («Рейнджерс»), з. Алзнер («Монреаль»), н. Галиев («Ак Барс», КХЛ).
Винить босса «столичных» Брайана Маклеллана вроде бы не за что. «Вашингтону» было необходимо продлевать контракты с Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым, Андре Бураковски, Ти Джеем Оши и вратарём Грубауэром — всё это было успешно выполнено. Но взамен этого пришлось пожертвовать глубиной состава, которой у «Кэпиталз» больше нет. Прошлогодний результат в регулярном чемпионате (общее первое место и +81 в разнице шайб) был достигнут за счёт того, что у «Вашингтона» имелись три опасные тройки нападения и три качественные пары обороны. Теперь же «столичным» нужно ждать прогресса от Якуба Враны, высчитывать оставшийся «бензин» у Овечкина и Бекстрёма и надеяться на то, что Эллер, Коннолли или
«Вегас Голден Найтс»
Новая команда, сформированная на драфте расширения, на бумаге получилась намного слабее, чем это предсказывали многочисленные эксперты. Несмотря на благоприятные условия, созданные лигой в ответ на полмиллиарда долларов за «входной билет», генеральный менеджер «золотых рыцарей» не смог заманить в свои сети
Макфи набрал «полную коробочку» защитников, поверив, что хоккеисты этого амплуа позже станут ходовым товаром на рынке, но просчитался. На «складе» у «Вегаса» до сих пор значится целых 12 оборонцев на односторонних контрактах, что значительно больше, чем требуется на сезон даже с учётом травм. Понятно, что от новичка лиги никто не ждёт больших успехов в первый же сезон, но сформированный состав «Голден Найтс» пока не вызывает к себе особого интереса.
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