«Лемье набросился на парня из России». Как попытка НХЛ завоевать Китай обернулась провалом

Журнал Sportsnet рассказывает о первых попытках НХЛ выйти на китайский рынок.

Когда Стив Маккена впервые вышел на китайский лед в составе «Чайна Шаркс» в 2008 году, на трибунах его приветствовали по меньшей мере две тысячи неистовых фанатов. Вновь столько приятное и знакомое чувство, которое он испытывал в НХЛ. Его хоккейная карьера проходила в «Лос-Анджелесе», «Миннесоте», «Питтсбурге» и «Рейнджерс», прежде чем он отправился за океан, путешествуя по Великобритании, Италии и Южной Корее. Теперь 39-летний ветеран открыл новую главу в своей карьере. И, возможно, одну из самых интересных глав.

Маккена согласился на роль играющего тренера, можно сказать, из-за тяги к приключениям. «Шаркс» только что отстроили новый тренировочный комплекс в Китае. Он был создан на основе катка для фигурного катания странной формы. На первых тренировках приходилось обходиться без ворот. Неважно. Хоккеисты маневрировали между облицовкой, которая сыпалась с потолка. Иногда занятия приходилось прерывать, чтобы убрать мусор со льда.

Но, казалось, постепенно ситуация начинала улучшаться. И чем ближе становился старт сезона, тем краше выглядела домашняя арена команды, расположившаяся в университетском городке неподалеку от Шанхая. Изначально предназначенная для баскетбола арена вмещала 6 тысяч зрителей. Только что был залит свежий лед. Проводилась активная маркетинговая кампания по привлечению местных жителей на трибуны. В первом матче «Акулы» победили «Ниппон» — одну из ведущих команд Азиатской хоккейной лиги. Победа над командой из Японии считалась грандиозным успехом. Большинство китайских игроков «Шаркс» праздновали так, будто выиграли чемпионат. «А хоккей может здесь прижиться», — думал в раздевалке Маккена.

Казалось, все хорошо складывается для команды, которая тесно сотрудничала с «Сан-Хосе». Но все изменилось уже через пару дней, когда они вновь вышли на домашний лед. Арена была тиха. На смену шумной двухтысячной толпе пришли несколько островков болельщиков. «С тех пор о нас особо и не вспоминали, — шутит Маккена — Можно сказать, что болельщики растаяли».

ПЕРВЫЕ ШАГИ.

«Чайна Шаркс» были одной из первых целенаправленных попыток НХЛ завоевать спортивный рынок самой густонаселенной страны в мире. Но команда просуществовала всего два года, после чего «Акулы» покинули Азиатскую лигу. Однако даже десять лет спустя этот опыт остается одной из самых масштабных попыток НХЛ закрепиться в Китае.

В стране проживает почти 1,5 миллиарда человек. Страна бюрократии и специфической экономики. В Пекине — самом населенном городе страны — проживают около 25 миллионов человек. Но на все страну с трудом наберется 2,5 тысячи хоккеистов. Согласно докладу ИИХФ, в стране зарегистрировано 1,100 профессиональных хоккеистов. Несмотря на эти мизерные цифры, Пекин получил право проведения Олимпийских игр 2022 года. И в Китае надеются, что их хоккейная команда сможет дать бой признанным фаворитам. Эта страна славится умением быстро растить молодых спортсменов, используя все внутренние ресурсы и мощи государства в процессе подготовки. Кажется, что, если на то будет воля руководства страны, то возможно абсолютно все.

Именно сейчас НХЛ постарается сыграть на этой заинтересованности государства в развитие хоккейных программ. Первая ласточка — выставочный матч между «Лос-Анджелесом» и «Ванкувером» в Пекине. Как утверждает исполнительный директор НХЛ Билл Дэйли, по плану китайского правительства, зимними видами спорта начнут заниматься около 300 миллионов детей. «Одна из главных сил Китая — его многонаселенность. В этом есть большие плюсы… с точки зрения бизнеса». Но хоть в Китае и стоит задача создать пласт хоккейных болельщиков, очевидно, что для этого еще нужно сделать очень и очень много. И НХЛ не собирается бросать погоню за Священным Граалем спортивного рынка. История «Чайна Шаркс» наглядно показала проблемы, с которыми придется столкнуться, если хоккей действительно хочет занять свою нишу в этой стране.

Крис Коллинз хорошо разбирался в хоккее, но мало что знал о Китае, когда в 2005 году впервые возникла идея создать фарм-клуб на просторах Поднебесной. До этого две китайские команды выступали в Азиатской лиге, но на двоих сумели одержать только 29 побед в 228 матчах — их постоянно унижали соперники из Японии и Южной Кореи. Тогда китайская федерация хоккея решила ликвидировать оба клуба и начать с чистого листа — поискать помощи со стороны.

Коллинз долгое время работал комментатором на матчах «Сан-Хосе», прежде чем он обосновался в Сиэтле. Также он занимался интерактивными спортивными СМИ и развивал скаутскую систему. Когда он узнал о китайском проекте, то не мог пройти мимо таких перспектив. Но вместо того, чтобы выйти на представителей китайской стороны, Коллинз, первым делом, стал искать возможных партнеров среди клубов НХЛ. Коллинз обратился к нескольким командам, из которых интерес проявили «Лос-Анджелес», «Ванкувер» и «Даллас».

Но, в конце концов, договориться удалось с «Сан-Хосе», с которым у него сохранились дружеские отношения. В сентябре 2007 года Грег Джеймисон, тогдашний президент «Шаркс», объявил о партнерстве с китайской командой. Стороны обязались обмениваться опытом, развить систему подготовки профессиональных и молодых хоккеистов и развивать хоккей по всей стране. Команд получила название «Чайна Шаркс». Коллинз был назначен генеральным менеджером.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ.

На пост главного тренера Коллинз выбрал Дерека Ислера, которые трудился в системе «Сан-Хосе» с начала 90-х. Когда они прибыли в расположение нового клуба, то им были представлены 25 игроков и небольшой тренерский штаб, который выбрала китайская сторона. Ислер сразу понял, что придется столкнуться с серьезным давлением со стороны государства и что это может создать множество проблем. Коллинз также подметил, что за клубом будет осуществляться очень жесткий контроль, в задачи которого не входило само развитие хоккея. Китайская федерация хоккея оставила за собой последнее слово в решении всех вопросов, что значительно усложняло жизнь Коллинзу. «Самая большая проблема в Китае — бюрократия. “Да” — не всегда значит положительный ответ. “Нет” — не всегда значит окончательный отказ».

В дебютный сезон «Чайна Шаркс» выступали на окраине Пекина на арене, которая была больше похожа на любительский каток. Трибуны были только с одной стороны, пять небольших раздевалок, часть из которых были переквалифицированы в офисы. Наверху располагался тренажерный зал, но команде не разрешалось им пользоваться.

В «Шаркс» приехали несколько игроков из Северной Америки, которые имели опыт выступления в колледжах или низших лигах. Они чуть-чуть разбавили китайскую диаспору коллектива, которая состояла из уроженцев двух городов — Харбина и Кикихара. Это одни из немногих мест, где старались развивать хоккей. Китайские хоккеисты поселились в номерах, которые располагались на стадионе. Североамериканцы и тренеры расположились в отеле неподалеку. Это был непростой год.

Как утверждает Иснер, некоторые китайские хоккеисты обладали неплохими задатками, но они никогда не играли в системный хоккей, не понимали базовых основ тактики. Они умели кататься, играть в пас, бросать по воротам, но не обладали достаточным игровым интеллектом, чтобы побеждать. Выступая на пустой площадке на задворках Пекина, «Шаркс» также не сумели привлечь зрителей на трибуны и одержали лишь три победы. «Первый год выдался действительно тяжелым. Но мы смогли заложить неплохой фундамент на следующий сезон», — отмечает Иснер.

Коллинз понимал, что необходимы перемены. Было решено пересмотреть принцип управления клубом. Команда переехала из Пекина в университетский городок в пригороде Шанхая, где к ней присоединился Маккена. Клуб получил 6-тысячную арену и достойную ледовую площадку. Несколько китайских игроков отправились в тренировочный лагерь «Сан-Хосе».

Сам же Коллинз стал искать новые людские ресурсы способные усилить команду. Вместе с Маккеной и 40-летним вратарем Уэйдом Флаэрти — еще одним экс-игроком НХЛ, который пришел на роль играющего тренера, — Коллинз пригласил 23-летнего Кевина Ду, который поиграл в хоккей за Гарвард, а потом перебрался в низшие лиги. Генеральный менеджер считал, что приглашение игрока из Северной Америки с азиатскими корнями поможет привлечь внимание к клубу.

Родители Ду родились во Вьетнаме, но бежали из страны в 70-е. Они получили статус беженцев в Эдмонтоне. Ду прежде никогда не бывал в Китае и был в восторге, что хоккей подарит ему такую возможность. Все лето он изучал язык, но к открытию тренировочного лагеря освоил лишь общие фразы.

Ду сразу отметил техническую подготовку новых партнеров, но также бросился в глаза иной подход к игре. Будто они играли на другом «диалекте». Он узнал, что большинство игроков — выходцы с северо-востока страны, где спорт под название «боюйкуо», напоминающий современный хоккей, знали еще дауры — господствующая этническая группа, которая проживала на этой территории около 1,5 тысяч лет назад.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Как нам известно, в Китае хоккей зародился чуть меньше века назад. В своей книге «Тропический хоккей» Дэйв Бидини отмечает, что первые упоминания о хоккее относятся к 1935 году и Зимней Спартакиаде в Пекине. Развитие игры продолжалось до начала 50-х, а на северо-востоке — даже до 60-х. Но «культурная революция» отбросила игру на задний план.

В 70-е о хоккее вновь вспомнили благодаря влиянию Советского Союза. Игроки начали перенимать комбинационный стиль советской школы. Пол Ксенг вырос на северо-востоке Китая, и хоккею его учил отец, игравший в Китайской хоккейной лиге в 70-х. Он объясняет, что, когда начинал заниматься игрой, то мог равняться на местных, более старших хоккеистов. В 80-е Ксенг выступал в лиге, спонсируемой государством. В то время они знали лишь одного иностранного игрока — Уэйна Гретцки. Первую же игру Национальной хоккейной лиги Пол увидел лишь в сезоне-1996/97.

Когда СССР распался, то влияние российского хоккея стало сходить на нет. В то же время китайское правительство стало спонсировать виды спорта, «которые могли принести стране золотл». К хоккею это не относилось, и об игре вновь стали забывать.

Стиль игры, который исповедовали новые партнеры Ду, брал свои истоки в последней эре развития китайского хоккея. Они могли бросать и играть в пас, но не владели базовыми знаниями тактики. Им нужно было объяснять каждое упражнение на тренировке. Мало кто понимал важность прессинга и командного давления. Но Ислер постепенно исправлял ситуацию. Через месяц после открытия тренировочного лагеря, по воспоминаниям Ду, команда обрела взаимопонимания и серьезно прибавила.

МАЛЕНЬКИМИ ШАЖКАМИ.

Однако учиться нужно было еще многому. «Шаркс» начинали второй сезон на выезде и вернулись в Шанхай не в лучшем настроении — шесть матчей без побед в турне по Японии.

Тем временем, менеджмент провел большую работу по привлечению зрителей. И когда команда вышла на домашнюю арену, то ее встретила бушующая толпа невиданных ранее размеров. И пусть трибуны были заполнены далеко не полностью, но даже такая эмоциональная поддержка позволила «Акулам» победить соперника. Флаэрти, на которого рассчитывали больше как на тренера, а не как на вратаря, сделал 40 сэйвов. «Шаркс» победили со счетом 3:1, и игроки не сдерживали свои эмоции после встречи. Казалось, это станет поворотным моментом.

Но все изменилось уже ко второй игре. Такая поддержка болельщиков оказалась разовой акцией. Команда не могла привлечь к себе интерес. Как утверждает Коллинз, в маркетинг было вложено около 4 миллионов долларов. И хотя клубу удалось сплотить вокруг себя группу преданных болельщиков, но большая аудитория все же осталась безучастной.

Но проблемы не ограничивались спадом зрительского интереса. Арена, которая изначально была построена для баскетбола, также доставляла немало хлопот. На стадионе было очень тепло. Что приятно для болельщиков, но плохо для льда. Ду вспоминает, что одну игру даже пришлось прервать из-за образовавшейся огромной трещины в покрытии. На устранении проблемы ушло более двух часов, после чего арбитры решили все же доиграть встречу. Флаэрти помнит еще один занятный случай — водитель замбони врезался в борт, когда заливал лед. В результате пробило трубу и теплая вода залила лед, который, естественно, начал таять. И подобные оказии случались на регулярной основе.

Так как клуб запрещал своим игрокам водить автомобили, то до арены приходилось добираться на велосипедах. А личные вещи оставалось складывать лишь в корзины. Несколько раз Маккена дивился такой ситуации: «Мы с Флаэрти улыбались друг другу: “Мог себе представить, что твоя карьера закончится именно так?” Два игрока, которые выступали в НХЛ, а Уэйд был очень достойным голкипером, теперь крутят педали велосипеда, чтобы добраться до стадиона, которой расположен в деревне на окраине Шанхая».

КРАХ ПРОЕКТА.

Той осенью Клод Лемье решил возобновить карьеру и заключил контракт с «Сан-Хосе». Для набора формы «Акулы» отправили его в китайский фарм на три недели. (По воспоминаниям Ду, многие игроки думали, что к ним приедет Марио Лемье и были разочарованы, когда увидели Клода). Лемье прибыл в команду, которая должна была стартовать в каком-то турнире в Пекине. Он прибыл поздно вечером, но, конечно, никто не позаботился его встретить. На следующее утро Иснер отправился искать четырехкратного обладателя Кубка Стэнли. Ему сообщили, что отель и так переполнен и для новичка номера не нашлось. Затем клерк отвел Иснера в какую-то каморку, где он и обнаружил Лемье, готовящегося к матчу.

Сам турнир оказался какой-то неудачной шуткой. На него была приглашена местная университетская команда, а также какой-то клуб из России, который оказался любительским (даже игровая форма хоккеистов не совпадала). Маккена же наблюдал за тем, как Клод Лемье завязывает шнурки в раздевалке. Весь его вид говорил о том, как он жаждет себя проявить. «Это же Клод Лемье. Настоящая звезда. И он готовится к такому матчу?» — не мог поверить своим глазам Стив.

Лемье играл в полную силу. Когда один из соперников махнул клюшкой в сторону Клода, то тот обрушился на оппонента. Он показал, что не позволит так обращаться со звездой команды. «Мы играли против команды, которую вообще нельзя было приглашать, — продолжает Ду. — И вот Клод Лемье набрасывается на какого-то парня из России, который, наверное, даже понятие не имел, с кем имеет дело».

Лемье провел в составе «Шаркс» все выездное турне, поколесив по Японии и Южной Кореи, прежде чем вернуться в Северную Америку. (В том году в составе НХЛ он отметился одной голевой передачей в 18 матчах). Когда он ушел, то и «Чайна Шаркс» продолжили свой путь. Несмотря на рост недовольства — как, к примеру, жалоба в федерацию на слишком большое игровое время игроков из Северной Америки. Ду улучшил познания в языке и стал сопереводчиком команды, которая билась за попадание в плей-офф.

По ходу сезона Коллинз усилил состав двумя опытными игроками из японской команды. Это было неоднозначное решение. Игры между китайскими и японскими клубами считались особенно принципиальными на фоне исторического и культурного противостояния. Коллинз понимал, что это решение озлобит некоторых хоккеистов. Также он понимал, как будет негодовать китайская федерация хоккея, когда узнает, что японцы заняли два места местных игроков.

В первом же матче в обновленном составе «Шаркс» оказались вовлечены в массовую драку. Соперники попытались атаковать японских новичков. Дрались не только хоккеисты на льду, но и игроки, находящиеся на скамейке. Даже Коллинз был вовлечен в потасовку, схватив в медвежий захват генменеджера соперника. «Это было послание, — объясняет Крис. — Они — наши партнеры. И мы не дадим их в обиду».

Хоть «Акулы» и прибавили по ходу второго сезона, но все равно не смогли одержать достаточно побед, чтобы пробиться в плей-офф. Когда игроки разъезжались в отпуск в феврале, то все уже с нетерпением ждали следующего сезона. Несмотря на не самые лучшие условия, на трения в коллективе, «Шаркс» начали приживаться в Шанхае. В молодежных командах стали появляться интересные ребята. Конечно, нужно было еще время, но фундамент, казалось, уже заложен. И все надеялись, что на его основе можно будет воздвигнуть крепкую команду. Но весной Коллинзу сообщили в федерации, что в его услугах более не нуждаются. Команда возвращалась под полный контроль федерации. Бюрократия вновь тянула клуб назад. Это был конец «Чайна Шаркс».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.

С тех пор в китайском хоккее многое изменилось. «Торонто», «Монреаль», «Бостон» и «Вашингтон» проявляли свой интерес и организовывали различные программы по обмену опытом. «Айлендерс» устраивали специальный турнир для китайских команд, постоянно открывали тренинг-кэмпы. В 2015-м «Островитяне» выбрали Андона Сонга на драфте под общим 172-м номером. Он стал первым игроком из Китая, выбранным на драфте. Лига осознает, что популяризовать хоккей в Китае — это сложная задача не ближайшего будущего, но она стоит затраченных усилий.

Тем временем, Континентальная хоккейная лига уже двинулась на китайский рынок. В лигу был принят клуб из Пекина — «Куньлунь Ред Стар». Руководит им Майк Кинэн. Руди Ин стал первым китайским игроком в КХЛ, заключив контракт с «Куньлунем». 19-летний нападающий родился в Пекине и делал свои первые шаги в хоккее в тренировочном лагере «Чайна Шаркс».

Крис Коллинз прекрасно понимает, как сложно привить новую культуру в новой стране. Он продолжает свою деятельность в Китае, работая над развитием детского хоккея, строя хоккейные площадки и консультируя клубы НХЛ, которые заинтересованы в этом рынке. В Китае невероятно популярны футбол и баскетбол, но хоккей пока остается на вторых ролях. И даже если НХЛ привезет своих лучших звезд, то дело не сдвинется в мертвой точки, пока в Китае не родится своя звезда. «Яо Мин на льду», как Коллинз называет это явление.

И если хоккей все еще мечтает покорить сердца китайских болельщиков, то сделать это можно только изнутри.